Ελβετία: Στην δικηγόρο Χούντα αλ Σαράρι από την Υεμένη το «Νόμπελ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Το βραβείο Μάρτιν Έναλς 2020, που χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως το «Νόμπελ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» απονεμήθηκε σήμερα στην Υεμενίτισσα δικηγόρο Χούντα αλ Σαράρι, η οποία καταγγέλλει την ύπαρξη μυστικών φυλακών στη χώρα της.

Το βραβείο αυτό δημιουργήθηκε το 1993 και απονέμεται από κοινού από τις δέκα σημαντικότερες διεθνείς οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων είναι η Διεθνής Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά των βασανιστηρίων και η Διεθνής Επιτροπή Νομικών.

Today, the 2020 Martin Ennals Award for Human Rights Defenders went to Huda Al-Sarari, she is a Yemeni lawyer and human rights activist. #HumanRightsDefenders @martinennals #yemen pic.twitter.com/14jbYUugTS

«Το να παραλαμβάνω το βραβείο Μάρτιν Έναλς 2020 σημαίνει τα πάντα για εμένα. Μου δίνει μεγάλη δύναμη και με ενθαρρύνει να συνεχίσω αυτή τη μάχη για τη δικαιοσύνη» ανέφερε η Χούντα αλ Σαράρι. «Είμαι πεπεισμένη ότι το βραβείο θα παίξει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, τραβώντας την προσοχή στα θύματα των αυθαίρετων κρατήσεων, των καταπατήσεων (των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και των βασανιστηρίων στην Υεμένη», πρόσθεσε.

Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των 50.000 ελβετικών φράγκων (47.000 ευρώ).

Στην Υεμένη, που από το 2015 σπαράσσεται από τον πόλεμο μεταξύ των ανταρτών Χούθι που στηρίζονται από το Ιράν από τη μία και του διεθνούς συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία από την άλλη, η δικηγόρος ερευνά και καταγγέλλει «τις εξαφανίσεις στις μυστικές φυλακές τις οποίες διαχειρίζονται ξένες κυβερνήσεις και όπου κρατούνται αυθαίρετα χιλιάδες άνδρες και αγόρια». Έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αποδείξεις για περισσότερους από 250 κρατούμενους σε αυτές τις φυλακές.

«Παρά τις απειλές, τις εκστρατείες δυσφήμισης και τις θυσίες που έκαναν η ίδια και η οικογένειά της, συνεχίζει να μάχεται στο πλάι των οικογενειών των εξαφανισθέντων», ανέφεραν οι διοργανωτές.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του βραβείου, το οποίο φέρει το όνομα του πρώτου γενικού γραμματέα της Διεθνούς Αμνηστίας, οι τρεις φιναλίστ ήταν όλες γυναίκες: οι άλλες δύο ήταν η Σιζάνι Νγκουμπάνε από τη Νότια Αφρική που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και η Νόρμα Λιμπράδα Λεντέσμα από το Μεξικό, η οποία δίνει μάχη κατά της γυναικοκτονίας.

«Χαιρετίζουμε τη Χούντα για τη δουλειά της, όχι μόνο με φόντο τον εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη αλλά επίσης και σε μια χώρα όπου οι γυναίκες αγωνίζονται μέχρι και σήμερα για να διασφαλίσουν τα πολιτικά δικαιώματά τους», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου, ο Χανς Τούλεν.