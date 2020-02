Ελ Τσάπο: Φωτογραφίες από φυλακή του Μεξικού – Χωρίς μαλλιά και με κατεβασμένο βλέμμα

Στη φυλακή βρέθηκε ξανά ύστερα από δύο αποδράσεις ο βαρόνος κοκαϊνης

Θεωρείται ο δεύτερος ισχυρότερος έμπορος ναρκωτικών στον κόσμο, μετά τον Πάμπλο Εσκομπάρ, ενώ έχει αποδράσει δύο φορές. Φωτογραφίες από τον έγκλειστο κακοποιό Ελ Τσάπο κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βρίσκεται για τρίτη φορά σε φυλακή του Μεξικού.

Φορώντας τη χαρακτηριστική μπεζ στολή των κρατουμένων, με τον αριθμό 3870 πάνω του, ο διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών Χοακίν Αρκιβάλντο Γκουζμάν Λοέρα, γνωστός σε όλο τον πλανήτη ως «Ελ Τσάπο» χωρίς να σηκώνει το βλέμμα του, φαίνεται χωρίς μαλλιά.

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, κουρεύουν όλα τα μαλλιά και το μουστάκι του Ελ Τσάπο με ξυριστική μηχανή.

Συνελήφθη το 2016 και το 2019 κρίθηκε ένοχος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της μίας απόδρασης κατάφερε να διαφύγει μέσα από υπόγειες σήραγγες.

Unseen images of #ElChapo being locked up in a #Mexican #prison for a third time in 2016 after two #escapes#Chapo #Mexico pic.twitter.com/ILffzEqhe8

— RT (@RT_com) February 19, 2020