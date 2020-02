Λιβύη: Ο στρατός του Χαφτάρ κατέρριψε δύο τουρκικά drone (φωτ.)

Το ένα πάνω από την αεροπορική βάση Matiga στην Τρίπολη και το άλλο πάνω από την περιοχή Tajora

Στην κατάρριψη και τρίτου τουρκικού drone προχώρησαν οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ στη Λιβύη.

Οι δυνάμεις του Λίβυου στρατάρχη, ο οποίος συνεχίζει τις επιχειρήσεις για την κατάληψη της πρωτεύουσας Τρίπολης, παρουσίασαν φωτογραφία του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο κατέρριψαν πάνω από την Tajora.

A 3ed Turkish UAV is being jammed now . Over Tajora #Tripoli pic.twitter.com/9L7rXx5DqX

— M.LNA (@LNA2019M) February 18, 2020

Την ίδια μέρα, η εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τις διεθνείς συνομιλίες για εκεχειρία, η οποία, ούτως ή άλλως, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, παρά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύνοδο του Βερολίνου.

Νωρίτερα, οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ είχαν καταρρίψει και άλλο τουρκικό drone, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνω από την περιοχή της αεροπορικής βάσης Matiga, στην Τρίπολη.