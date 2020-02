Λιβύη : Ρωσία και Χαφτάρ συμφώνησαν πως η πολιτική λύση είναι η μόνη επιλογή

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου συναντήθηκε σήμερα με τον ισχυρό άνδρα στην ανατολική Λιβύη Χαλίφα Χάφταρ και συμφώνησαν ότι η πολιτική λύση είναι η μοναδική επιλογή για την χώρα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο.

«Επεσήμαναν τη σημασία των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα στις 13 Ιανουαρίου για την εκεχειρία και την έναρξη της διαδικασίας εξομάλυνσης της κατάστασης της χώρας», επεσήμανε το υπουργείο.

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ προσπαθεί να διασώσει τις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ότι αποσύρεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον βομβαρδισμό του λιμανιού της Τρίπολης.

Συζητήσεις ξεκίνησαν χθες στη Γενεύη μεταξύ αντιπροσώπων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης και του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χάφταρ, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει την πρωτεύουσα.

Ωστόσο η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση αργά το βράδυ ανακοίνωσε την αναστολή της συμμετοχής της στις εργασίες της κοινής στρατιωτικής επιτροπής που διεξάγονταν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

«Ανακοινώνουμε την αναστολή της συμμετοχής μας στις στρατιωτικές συνομιλίες που διεξάγονται στη Γενεύη μέχρι την υιοθέτηση αυστηρών θέσεων εναντίον του Χαλίφα Χάφταρ και των παραβιάσεων» της εκεχειρίας, τόνισε η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ).

Libya’s internationally recognised gov’t has pulled out of UN-brokered ceasefire talks after Haftar’s forces attacked Tripoli port.

Read the latest: https://t.co/RBVkLWcro2 pic.twitter.com/i4FDNi809A

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 19, 2020