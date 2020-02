Συρία: Δύο εργαζόμενοι της ΜΚΟ Oxfam σκοτώθηκαν σε επίθεση

Η είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση της ανθρωπιστικής οργάνωσης – Τραυματίστηκε ένας εθελοντής

Δύο εργαζόμενοι της μκο Oxfam σκοτώθηκαν σήμερα στη Συρία, σε μια επίθεση εναντίον του οχήματός τους από μια ένοπλη οργάνωση, η οποία δεν έχει «αναγνωριστεί» προς το παρόν, έγινε γνωστό από την ανθρωπιστική οργάνωση, σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που συνέβη στις 14.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Νάουα και αλ Γιαντούντα, ο Ουίσαμ Χάζιμ, ένα υπάλληλος ασφαλείας, και ο Άντελ αλ Χαλάμπι, οδηγός, έχασαν τη ζωή τους, ανακοίνωσε η Oxfam. Επιπλέον, τραυματίστηκε ένας εθελοντής της οργάνωσης.

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον χαμό των δύο αξιοσέβαστων συναδέλφων μας που σκοτώθηκαν ενώ εργάζονταν για να προσφέρουν βοήθεια σε αμάχους, που έχουν εγκλωβιστεί στον συριακό πόλεμο» δήλωσε ο διευθυντής της Oxfam στη χώρα Μουτάζ Αντχάμ.

We are devastated by the loss of two valued colleagues who were killed as they worked to deliver aid to civilians caught in the Syrian conflict. Our love and thoughts are with their families. Full media statement here: https://t.co/pUxx5uAixD

— Oxfam News Team (@oxfamgbpress) February 19, 2020

«Η αγάπη και οι σκέψεις μας πηγαίνουν στις οικογένειές τους. Καταδικάζουμε αυτήν την επίθεση με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» υπογράμμισε.

«Είναι απαραίτητο τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων να μπορούν να παράσχουν κρίσιμης σημασίας βοήθεια στους αμάχους χωρίς να βρίσκονται και οι ίδιοι στο στόχαστρο επιθέσεων».

Ιδρυθείσα στη Βρετανία το 1942, η Oxfam προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, περιλαμβανομένων πόσιμου νερού και ρούχων, σε 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους στη Συρία, τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.