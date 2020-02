Γερμανία: Μακελειό στην πόλη Hanau – Πυροβολισμοί με οκτώ νεκρούς και πέντε τραυματίες

Οι πυροβολισμοί και στις δύο περιπτώσεις, φέρονται να σημειώθηκαν σε μπαρ με ναργιλέδες – Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον τους στο κέντρο της πόλης Hanau, η οποία βρίσκεται κοντά στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

Η αστυνομία έσπευσε με μεγάλες δυνάμεις στο σημείο, ενώ σύμφωνα με αναφορές, πυροβολισμοί υπήρξαν και σε άλλο σημείο της ίδιας πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί και στις δύο περιπτώσεις, σημειώθηκαν σε μπαρ με ναργιλέδες.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας δήλωσε οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχουν αναγνωριστεί δύο θύματα και άλλα πέντε άτομα σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο RTL, τα θύματα βρίσκονταν έξω από τα συγκεκριμένα καταστήματα, ενώ η Ραδιοφωνία της Έσσης μετέδωσε πριν από λίγο ότι υπάρχει και τρίτο σημείο όπου διαπράχθηκε επίθεση, στο κέντρο της πόλης.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης ή οι δράστες άνοιξε ή άνοιξαν πυρ μέσα από αυτοκίνητο εν κινήσει.

Local media outlets in #Hanau, #Germany confirm that at least 8 people have been shot dead in two shooting incidents targeting #shisha bars.

Almanya'nın Hanau kentindeki saldırının bir nargile kafeye olduğu, ölenler arasında Türklerin de olabileceği belirtiliyor.

