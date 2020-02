ΗΠΑ: Ο πρέσβης στη Γερμανία υπηρεσιακός διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε στο πρόσωπο του Ρίτσαρντ Γκρενέλ για την ηγεσία του DNI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ονομάζει τον μέχρι χθες Τετάρτη πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία, τον Ρίτσαρντ Γκρενέλ, υπηρεσιακό Διευθυντή των Υπηρεσιών Πληροφοριών της χώρας (Director of National Intelligence, DNI).

Την πληροφορία ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να προχωρήσει στον διορισμό είχαν μεταδώσει η εφημερίδα The New York Times στην ηλεκτρονική της έκδοση και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany, @RichardGrenell, will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020

Ο Γκρενέλ, ανεπιφύλακτος υποστηρικτής των πολιτικών του Τραμπ, θα αντικαταστήσει τον Τζόζεφ Μαγκουάιρ, ο οποίος βρισκόταν στον θώκο — και αυτός ως υπηρεσιακός — του συντονιστή των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας από τον Αύγουστο.

Η κίνηση σηματοδοτεί την προσθήκη άλλου ενός έμπειρου διπλωμάτη, που όμως δεν διστάζει να εκφράζεται με οξύτητα, στον στενό κύκλο του Τραμπ. Ο Γκρενέλ, που έχει φήμη οξύθυμου ανθρώπου, βρισκόταν ασυνήθιστα συχνά σε σύγκρουση με τη γερμανική κυβέρνηση.

Ο Γκρενέλ έχει παραμείνει απόλυτα πιστός στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, που αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Τραμπ είχε πολύ τεταμένη σχέση με τον Νταν Κόουτς, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμα τον Αύγουστο, διότι ενστερνιζόταν την εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πως η Ρωσία παρενέβη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές το 2016 για να βοηθήσει τον Ρεπουμπλικάνο να νικήσει τη Δημοκρατική αντίπαλό του Χίλαρι Κλίντον.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει εξάλλου απορρίψει αναλύσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για μείζονα ζητήματα, όπως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν ή οι εξοπλισμοί της Βόρειας Κορέας, διότι δεν συνάδουν με δικές του απόψεις.