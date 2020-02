Τραγικό δυστύχημα σε γυρίσματα ταινίας στην Ινδία: Κατέρρευσε γερανός – Τρεις νεκροί – Δείτε φωτογραφίες

Δέκα οι τραυματίες – Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση σκηνικών για την ταινία

Από ένα τραγικό δυστύχημα που άφησε πίσω του τρεις νεκρούς και δέκα τραυματίες σημαδεύτηκαν τα γυρίσματα ταινίας στην Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένας γερανός κατέρρευσε την ώρα που εργάτες επιχειρούσαν να τοποθετήσουν τα σκηνικά για μια σκηνή του θρίλερ Indian 2 σε στούντιο στην πόλη Τσενάι το βράδυ της Τετάρτης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους.

Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media αποτύπωσαν τι συνέβη στον χώρο στον οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα

Tragedy strikes the #Indian2 set. A crane crashed on the sets of Indian 2 resulting in 3 dead and several people being severely injured. Media report Director #Shankar also injured. Extremely shocking and sad!May the departed souls rest in peace.Prayers for those who are injured. pic.twitter.com/nt6GyxV4Z8— George Vijay (@VijayIsMyLife) February 19, 2020

Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η ταινία Indian 2 που αποτελεί συνέχεια αντίστοιχου περιεχομένου ταινίας του 1996 ήταν προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα το 2021, αν και μετά το δυστύχημα της Τετάρτης δεν αποκλείεται να υπάρξει καθυστέρηση.