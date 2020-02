City για τον ΟΤΕ: «Τα καλύτερα αποτελέσματα Ευρωπαϊκής εταιρείας τηλεπικοινωνιών εδώ και χρόνια»

Best results by any EU telco for years: Με αυτην την πρόταση κλείνει η Citi την χθεσινή ανάλυση της για τα αποτελέσματα του ΟΤΕ.

Tα μεγέθη του ΟΤΕ είναι πολύ ισχυρά και υποστηρίζονται από την επιτάχυνση του ελληνικού MSR στο 5,9% και ενισχύοντας τις πωλήσεις. Η δραστηριότητα στη Ρουμανία είχε ένα πολύ καλό τρίμηνο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνολική τάση της περιόδου για τον ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν από εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, σημειώνει η Citi και δίνει σύσταση “buy” για τη μετοχή του Οργανισμού με τιμή στόχο τα 20 ευρώ, “βλέποντας” έτσι περιθώριο ανόδου της τάξης του 45%.

Παράλληλα, η Citi αναφέρει πως το μομέντουμ των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ ήταν ισχυρό σε όλους τους τομείς: νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι συνδρομητές FttC φτάνουν στο 37% της βάσης. Πιο αναλυτικά, κατά το δ’ τρίμηνο του 2019, η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, προσελκύοντας 47 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις. Στο τέλος του έτους, 742 χιλιάδες συνδρομητές ή το 37% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Εάν υπάρχει κάτι αρνητικό να επικεντρωθεί κανείς είναι η συνεχιζόμενη μείωση της προπληρωμένης βάσης, επισημαίνει η Citi.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2020 υποδηλώνουν σημαντικές επιδόσεις στο μέτωπο των ελεύθερων ταμειακών ροών έναντι των εκτιμήσεων της Citi. Ως αποτέλεσμα, ο ΟΤΕ θα προτείνει μέρισμα ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή (+ 20% σε ετήσια βάση), με τις συνολικές αποδόσεις να φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ έναντι 350 εκατ. το 2019. Σύμφωνα με την Citi ο ΟΤΕ έχει σημαντικά περιθώρια ακόμα καλύτερων επιδόσεων κατά τη διάρκεια αυτού του έτους όπου αναμένονται σημαντικοί καταλύτες στη συνέχεια.

Σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία ειδικότερα, οι πωλήσεις επηρεάστηκαν και από άλλα έσοδα (+84%) τα οποία τείνουν να είναι ευμετάβλητα, ενώ το EBITDA εξέπληξε θετικά καθώς υπερδιπλασιάστηκε. Πιο αναλυτικά, το δ´ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 19,3%, σε 288,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης συνεχίζουν να ανακάμπτουν. Σε επίπεδο έτους, οι δραστηριότητες στη Ρουμανία σημείωσαν πρόοδο σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και τα έσοδα, ενώ το EBITDA και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από πάνω από τρία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους της διοίκησης για το 2020, όπως αναφέρει η Citi, είναι οι εξής: προσαρμοσμένες δαπάνες κεφαλαίου στα 600 εκατ. ευρώ, ελεύθερες ταμειακές ροές στα 610 εκατ. ευρώ (+25%ν ετησίως), πολιτική αμοιβών μετόχων στα 400 εκατ. ευρώ και άνοδος κατά 20% στο μέρισμα και στα 0,55 ευρώ από 0,46 ευρώ το 2019.

Μ. Τσαμάζ: Καθοριστική χρονιά το 2020

Ως μια καθοριστική χρονιά για τη στρατηγική του ΟΤΕ χαρακτήρισε το 2020 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Mιχάλης Τσαμάζ, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019. Όπως σημείωσε, η χρονιά που διανύουμε θα είναι σημαντική για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και την ισχυροποίηση των βάσεων που έχουν τεθεί για βιώσιμη ανάπτυξη “ώστε να καταστήσουμε τον οργανισμό πιο ευέλικτο, να εξορθολογίσουμε τα κόστη μας και να αναπτύξουμε νέες πηγές εσόδων”.

Ο επικεφαλής του Ομίλου χαρακτήρισε ουσιώδη εξέλιξη την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Οργανισμό, καθώς θα προσδώσει αποτελεσματικότερη δομή στη λειτουργία του ΟΤΕ. “Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπεγράφη πριν λίγες μέρες στον ΟΤΕ, μας δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουμε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί, προς όφελος της εταιρείας και των ανθρώπων μας”, σημείωσε.

Αναφερόμενος στο όραμα για την επόμενη 10ετία του Ομίλου, τόνισε χαρακτηριστικά: “Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση για τη μεταμόρφωση του ΟΤΕ από ένα κρατικό μονοπώλιο, σε έναν σύγχρονο όμιλο τεχνολογίας με ηγετική θέση στην αγορά, επενδύοντας πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σταματήσουμε γιατί η τεχνολογία και οι αγορές δεν σταματούν”.

Σε ό,τι αφορά στις νέες δραστηριότητες, ο κ. Τσαμάζ αφού έκανε λόγο για την είσοδο στην αγορά του online delivery (ΒΟΧ), τόνισε πως το πλάνο για την είσοδο στην αγορά των online τυχερών παιχνιδιών συνεχίζεται και η στοιχηματική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, όταν δηλαδή αναμένεται να ξεκινήσει η αδειοδοτική διαδικασία από το ΥΠΟΙΚ. Πρακτικά, ο κ. Τσαμάζ διέψευσε τη φημολογία που ήθελε το συγκεκριμένο project να μην προχωρά. Παράλληλα, προανήγγειλε πως η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών θα είναι έτοιμη στο τέλος του έτους, ενώ θα συνεχιστεί η ενδυναμωση του Οργανισμού στο κομμάτι του ICT.

Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή για την πορεία της αγοράς και την είσοδο νέων παικτών, όπως της forthnet, ως εικονικός πάροχος στην αγορά της κινητής τηλεφωνάις, ο κ. Τσαμάζ απάντησε πως κάθε υγιής ανταγωνιστής είναι ευπρόσδεκτος, συμπληρώνοντας πως ο ΟΤΕ έχει ετοιμάσει το πλάνο του για τις επερχόμενες αλλαγές. Επίσης, για τη Ρουμανία, η διοίκηση παρότι παρείχε σημαντικές λεπτομέρειες σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, για το ζήτημα μιας πιθανής πώλησης απάντησε πως η προσπάθεια συνεχίζεται με ένταση για να εξευρεθεί μια στρατηγική λύση, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι επιδόσεις της εκεί εταιρείας.

Τέλος, για τα οφέλη από τα νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου αναφέρθηκε πως είναι πρόωρο να υπολογιστούν, όπως και το ποσό που θα απαιτηθεί για την απόκτηση φάσματος. Σημειώνεται πως με το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων σε FTTC και 4G να έχει ολοκληρωθεί, η διοίκηση αναμένει πως οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφωθούν το 2020 σε 600 εκατ. ευρώ.