Ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά του Ισραήλ

Δέσμη ρουκετών εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα ισραηλινά εδάφη σήμερα μετά από συγκρούσεις που είχαν ξεσπάσει νωρίτερα στα σύνορα ανάμεσα στον παλαιστινιακό θύλακα και το Ισραήλ.

«Είκοσι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς το ισραηλινό έδαφος. Το ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα Σιδηρούς Θόλος αναχαίτισε δέκα από αυτές», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμα προς τα μέσα ενημέρωσης.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.

Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.

This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW

— Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020