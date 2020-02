Σεισμός στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν : Επτά νεκροί, δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένοι

Ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν και είχε μέγεθος 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS), που κατέγραψε τη δόνηση στις 09:23 ώρα Ιράν (07:53 ώρα Ελλάδας).

Ο τούρκος υπουργός πρόσθεσε πως υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ιρανικής Εθνικής Υπηρεσίας Διασώσεων, ο σεισμός έπληξε το βορειοδυτικό Ιράν προκαλώντας τον τραυματισμό 25 ανθρώπων και περιορισμένες υλικές ζημιές.

Το Κέντρο Μελέτης Σεισμών του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν στην ιρανική επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, και το βάθος της ήταν 6 χιλιόμετρα.

Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοζταμπά Χαλεντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διασώσεων. Επτά εξ αυτών νοσηλεύονται.

Ο σεισμός προκάλεσε επίσης ζημιές σε ακόμη άγνωστο αριθμό κατοικιών σε τέσσερα χωριά κοντά στο επίκεντρο, πρόσθεσε ο Χαλεντί.

Από τουρκικής πλευράς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Βαν, που συνορεύει με το Ιράν, ο Μεχμέτ Εμίν Μπιλμέζ, έγραψε στο Twitter για «ζημιές σε κατοικημένες ζώνες» που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του.

An #earthquake of magnitude 5.7 struck the #Turkey-Iran border region (35 km southeast of the city of Salmas in #Iran). pic.twitter.com/0ZWBdYd9CI

— David Galstyan (@Aeternum7) February 23, 2020