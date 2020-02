Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους σε Συρία και Λωρίδα της Γάζας

Ο Ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως ήταν αντίδραση σε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον των εδαφών του Ισραήλ

Διπλή επιχείρηση εναντίον στόχων στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής η ισραηλινή αεροπορία, απαντώντας, όπως υποστηρίζει, σε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο έδαφος του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «τζιχαντιστικούς, τρομοκρατικούς στόχους».

Στη Συρία, ωστόσο και ειδικότερα στην πρωτεύουσα Δαμασκό, ήχησαν και πάλι οι σειρήνες για τους κατοίκους, ενώ ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυραυλικής άμυνας, αναχαιτίζοντας κάποιους από τους πυραύλους που εκτόξευσαν οι Ισραηλινοί.

Ακολουθούν βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι της Δαμασκού από τη στιγμή της επίθεσης:

More missiles ripping through the clouds in a crazy Syrian night.🙄 pic.twitter.com/NLVZq75Ilw

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 23, 2020

All kind of air defence guns have been activated all over the capital and surroundings against #Israel air raids. pic.twitter.com/dblwbpZb9s

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 23, 2020

Syrian air defence missile scores direct hit pic.twitter.com/BGHbdy3NEQ

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) February 23, 2020