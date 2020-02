Ο Γουάινσταϊν στη φυλακή (με καρδιακό), το #MeToo πανηγυρίζει

Με πόνους στο στήθος, ταχυκαρδία και υψηλή πίεση αντέδρασε ο οργανισμός του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην καταδίκη του. O πιο διάσημος υπόδικος του κόσμου τα τελευταία δυόμιση χρόνια, ενώ μεταφερόταν στις φυλακές του Ρίκερς Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ένιωσε έντονη δυσφορία, γεγονός που επέβαλε την άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει σοβαρή ανησυχία και, αμέσως μόλις συνέλθει, θα μεταχθεί στη φυλακή, όπου θα παραμείνει κρατούμενος έως ότου εκδοθεί η τελική απόφαση του δικαστηρίου για το ύψος της ποινής του.

Και επισήμως πια, με την καταδίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ως βιαστή και σεξουαλικού εγκληματία, το κίνημα #MeToo δικαιώνεται: Ο άνθρωπος που έγινε αιτία να αναδυθεί και να γιγαντωθεί σε όλο τον κόσμο το #MeToo, συσπειρώνοντας τις γυναίκες ενάντια στην ανδρική ασέλγεια, βρίσκεται ήδη στη φυλακή. Με προοπτική να παραμείνει εκεί για τα επόμενα 29 χρόνια.

Ο Γουάινσταϊν κρίθηκε ένοχος για 2 από τις 5 κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί. Και παρόλον ότι το συμβούλιο των ενόρκων στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέα Υόρκης απάλλαξε τον 67χρονο πρώην μεγαλοπαραγωγό του Χόλιγουντ από τις βαρύτερες των κατηγοριών, το #MeToo πανηγυρίζει έξαλλα. Εξάλλου το ζητούμενο, κατ’ εξοχήν, ήταν η συμβολική πάταξη και ο παραδειγματικός κολασμός του ακόλαστου Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η πολυσυζητημένη Ντόνα Ροτούνο, το «ροτβάιλερ» που προσέλαβε ο Γουάινσταϊν για να τον υπερασπιστεί ως επικεφαλής της ομάδας των συνηγόρων του, δεν κατάφερε τελικά να αθωώσει πλήρως τον πελάτη της. Αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν μάλλον ανέφικτο, δεδομένου του γενικότερου κλίματος της εποχής. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν από την δυναμική δικηγόρο και την επιθετικότητά της εις βάρος των μαρτύρων κατηγορίας. Αντιθέτως οι ένορκοι τάχθηκαν με το μέρος των γυναικών που, η μία μετά από την άλλην, αποκάλυπταν τα μαρτύρια που υπέστησαν από τη σεξομανία του Γουάινσταϊν. Ο οποίος έταζε σταδιοδρομίες στη show-biz προκειμένου να εξασφαλίσει τη σεξουαλική του λεία. Και αυτό, κατά την άποψη του #MeToo, ήταν το βαρύτερο από τα εγκλήματά του: Η κατάχρηση της εξουσίας που του έδινε η θέση ισχύος την οποίαν κατείχε στη βιομηχανία του θεάματος.

Για την ιστορία, οι ένορκοι έκριναν ότι ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν είναι ένοχος για εγκληματική σεξουαλική επίθεση α’ βαθμού και για βιασμό γ’ βαθμού -σύμφωνα με την ορολογία του αμερικανικού ποινικού συστήματος. Το συμβούλιο των ενόρκων απέρριψε ακόμη πιο σοβαρές κατηγορίες που διατύπωσε η Αναμπέλα Σιόρα, γνωστή κυρίως από τη συμμετοχή της στη σειρά «Σοπράνος». Όπως και να ‘χει, ο Γουάινστιν αναμένει την τελική ετυμηγορία, η οποία θα προβλέπει φυλάκιση από 5 έως 29 χρόνια.

Ακούγοντας την ετυμηγορία των ενόρκων, ο Γουάινσταϊν παρέμεινε ανέκφραστος και μάλλον αποσβολωμένος. Είπε μόνο «μα, είμαι αθώος», κάτι που δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει. Όταν τον πλησίασαν δύο αστυνομικοί, αρχικά αρνήθηκε να συνεργαστεί. Τελικά όμως απομακρύνθηκε από την αίθουσα του δικαστηρίου με χειροπέδες. Στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου στο εξής θα κρατείται, θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του αναπηρικού αμαξιδίου, εφόσον θεωρείται άτομο με κινητικά προβλήματα, συνεπεία του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που είχε προ μηνών.

Η Ντόνα Ροτούνο επαίνεσε τη στάση του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, καθώς κατά τη δική της άποψη «άκουσε την ποινή του σαν άντρας. Και ξέρει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη». Η Ροτούνο, όπως ήταν αναμενόμενο, προανήγγειλε την άσκηση έφεσης στην πρωτόδικη απόφαση. Η έφεση θα υποβληθεί μετά από τις 11 Μαρτίου, όταν και θα ανακοινωθεί η ποινή του Γουάινστιν.

Γυναικεία εκδίκηση

Εν τω μεταξύ, στα social media διάσημες και μη γυναίκες επιχαίρουν για την τιμωρία του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και συμμετέχουν σε ένα ξέφρενο, οικουμενικό και εικονικό, πάρτι. Ανάμεσα στις επώνυμες, τη μέγιστη δικαίωση νιώθει η Άσλεϊ Τζαντ, η οποία ήταν και η πρώτη που αποκάλυψε την δράση του Γουάινσταϊν, μιλώντας στους Times της Νέας Υόρκης το 2017.

«Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν είναι πλέον ένας καταδικασμένος βιαστής» έγραψε η Έζια Αρτζέντο, Ιταλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις. Και συμπλήρωσε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ».

Η Ροζάνα Αρκέτ, επίσης χολιγουντιανή σταρ, έγραψε στο Twitter «Ευγνωμοσύνη για τις γενναίες γυναίκες που κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας και για τους ενόρκους που άντεξαν στις βρώμικες τακτικές της υπεράσπισης».

Gratitude to the brave women who’ve testified and to the jury for seeing through the dirty tactics of the defense .we will change the laws in the future so that rape victims are heard and not discredited and so that it’s easier for people to report their rapes— Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) February 24, 2020