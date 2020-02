Ισπανία: Οργή για τον «ευτελισμό» του Ολοκαυτώματος σε καρναβάλι

Την καρναβαλική παρέλαση στο Κάμπο ντε Κριπτάνα καταδίκασε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας – Είναι προσβολή στη μνήμη των θυμάτων δήλωσε η πρέσβης του Ισραήλ

Στρατιώτες Ναζί, Εβραίοι κρατούμενοι και ένα άρμα που παραπέμπει σε θάλαμο αερίου: Μια καρναβαλική παρέλαση σε μια πόλη στην κεντρική Ισπανία κατηγορήθηκε για «ευτελισμό» του Ολοκαυτώματος, προκαλώντας σήμερα την οργή των κρατικών αρχών.

«Αισθάνομαι αποτροπιασμό από την καρναβαλική παρέλαση στο Κάμπο ντε Κριπτάνα. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ευτελισμό του Ολοκαυτώματος», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια, με ανάρτηση στο Twitter.

«Οι διοργανωτές επικοινώνησαν με την Ομοσπονδία Εβραϊκών Κοινοτήτων στην Ισπανία και ζήτησαν συγγνώμη», πρόσθεσε.

On what planet is this entertainment? Wtf is wrong with #Europe today? #Belgium #Croatia now #Spain w/ their disgusting antisemitism this week alone

This, a parade In Spain mocking the Holocaust with participants ​dressed up as Nazis and Jewish victimspic.twitter.com/o65L7bfYB8

— (((Emily Schrader))) (@emilykschrader) February 25, 2020

Η πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ισπανία, Ροντίκα Ραντιάν Γκόρντον είχε καταδικάσει από χθες «τον επονείδιστο ευτελισμό του Ολοκαυτώματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού του Κάμπο ντε Κριπτάνα». «Είναι μια προσβολή στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και μια ανεπίτρεπτη εκδήλωση αντισημιτισμού», έγραψε στο Twitter.

Αυτή η παρέλαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε αυτή την πόλη των 13.000 κατοίκων που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας. Σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι συμμετέχοντες ήταν μεταμφιεσμένοι σε στρατιώτες ναζί και οπλισμένοι με ψεύτικα τουφέκια χόρευαν σε ρυθμούς μουσικής ντίσκο.

Μια ομάδα γυναικών παρέλασαν κρατώντας ισραηλινές σημαίες φορώντας ριγέ στολές όπως αυτές των φυλακισμένων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ μια άλλη γυναίκα ήταν σκαρφαλωμένη σε ένα άρμα με δύο ντόμπερμαν κάτω από δύο καμινάδες που θύμιζαν ένα θάλαμο αερίου.

Σε μια ανακοίνωση, το δημαρχείο ζήτησε συγγνώμη για την παρέλαση που διοργάνωσε ένας πολιτιστικός σύλλογος. Σύμφωνα με τον δήμο, αυτός ο σύλλογος είχε ως στόχο να κάνει αυτήν την παρέλαση ένα «φόρο τιμής» στους 6 εκατομμύρια Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

«Τώρα, που είδαμε την αναπαράσταση, συμμεριζόμαστε τις επικρίσεις. Αν ο αρχικός στόχος ήταν να τιμηθούν τα θύματα, είναι προφανές ότι αυτό δεν συνέβη» πρόσθεσε το δημαρχείο.

Μια παρόμοια αντιπαράθεση συνέβη στο Βέλγιο, όπου στο καρναβάλι του Ααλστ παρέλασαν καρικατούρες Ορθοδόξων Εβραίων την Κυριακή και κατηγορήθηκε επίσης για αντισημιτισμό.