Λιβύη: Νεκρός ο επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων, αναφέρει ο στρατός του Χαφτάρ

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δυνάμεων του Χαφτάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, o Τούρκος αξιωματικός… «εξοντώθηκε»

Μέσω μηνύματος στο Twitter το επιτελείο του στρατηγού Χάφταρ στη Λιβύη ανακοίνωσε ότι «εξοντώθηκε ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων» που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα.

Νωρίτερα ο Ερντογάν είχε επιβεβαιώσει το θάνατο δύο Τούρκων στρατιωτικών στη Λιβύη. «Είχαμε δύο μάρτυρες εκεί πέρα, στη Λιβύη», δήλωσε συγκεκριμένα ο Ερντογάν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα αλλά δεν διευκρίνισε πότε ούτε από ποιόν σκοτώθηκαν οι στρατιώτες αυτοί.

Από το μήνυμα των δυνάμεων Χάφταρ, φαίνεται ότι πρόκειται για νέα απώλεια των Τούρκων, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν 17 επιβεβαιωμένους νεκρούς σε Συρία και Λιβύη.

May he burn in hell.#Turkish commander

Eliminate by the Libyan Army #LNA , #Libya #Tripoli pic.twitter.com/UXZJliYmwW

— M.LNA (@LNA2019M) February 25, 2020