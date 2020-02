Οργή στο Ισραήλ για τους «Ναζί» σε καρναβάλι της Ισπανίας – Δείτε βίντεο

«Καταδικάζουμε το καρναβάλι για τον αποκρουστικό ευτελισμό του Ολοκαυτώματος» δήλωσε η ισραηλινή πρεσβεία στην Μαδρίτη

Την οργή της κυβέρνησης του Ισραήλ και της διοίκησης του μουσείου του Άουσβιτς προκάλεσαν οι εικόνες με «Ναζί» να παρελαύνουν σε καρναβάλι στην Ισπανία μαζί με «αιχμαλώτους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης» και δύο καμινάδες απο κρεματόρια.

Οι εικόνες καταγράφηκαν την περασμένη Δευτέρα σε καρναβάλι στην επαρχία Καστίλια-Λα Μάντσα.

Το επίμαχο γκρουπ ήταν της ομάδας El Chaparral Cultural Association η οποία υποστήριζε ότι η πρόθεσή της ήταν να τιμήσει «τους 6 εκατομμύρια Εβραίους άνδρες, γυναίκες και παιδιά που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα και όλους όσους έζησαν διώξεις λόγω της φυλής, του χρώματος, της σεξουαλικής κατεύθυνσης, της θρησκείας τους ή των πολιτικών τους πεποιθήσεων».

HORRIFIC – Nazis and Israeli Holocaust flag bearing women are the central theme for Spain’s Carnival celebrations today inin the village of Campo de Criptana. pic.twitter.com/oqnWtVepHB— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) February 25, 2020

«Καταδικάζουμε το καρναβάλι για τον αποκρουστικό ευτελισμό του Ολοκαυτώματος» δήλωσε η ισραηλινή πρεσβεία στην Μαδρίτη σε ανάρτησή της στο Twitter.

Condenamos la vil y repugnante representación banalizando el #Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana, haciendo burla de los seis millones de judíos asesinados por los nazis. ¡Los países europeos deben combatir activamente el #antisemitismo!https://t.co/9UZwU5UyF8— Embajada de Israel 🇮🇱 (@IsraelinSpain) February 25, 2020

«Είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί η εικόνα: η ανατροπή της ιστορίας με κιτς τρόπο χωρίς κανένα σεβασμό» αναφέρεται σε tweet του μουσείου του Άουσβιτς.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Κάμπο ντε Καπιτάνα μετά το σάλο υποστήριξε ότι είχε δώσει την σχετική άδεια στο επίμαχο γκρουπ πιστεύοντας ότι αυτό που θα παρουσιάσουν θα τιμά τους νεκρούς του Ολοκαυτώματος.