Ρωσία: Ένα… Batmobile στους δρόμους της Μόσχας

Το όχημα ήταν πολύ φαρδύ για τους δρόμους της πόλης και ο… επίδοξος μπάτμαν θα κατηγορηθεί για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας

Ένας Ρώσος επίδοξος υπερήρωας επέστρεψε στη σκληρή πραγματικότητα σήμερα, καθώς η αστυνομία τον σταμάτησε, ενώ οδηγούσε μια ρέπλικα Batmobile στους δρόμους της Μόσχας.

Το όχημα ήταν πολύ φαρδύ για τους δρόμους της πόλης και δεν είχε πιστοποιηθεί ως κατάλληλο για κυκλοφορία, ανέφερε χθες ένας εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος επίδοξος Μπάτμαν, τον οποίο δεν κατονόμασε, θα κατηγορηθεί για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Someone apparently deposited the Synder Batmobile in Moscow earlier this week. pic.twitter.com/NoIfEq4rVh

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 26, 2020

Το όχημα, το οποίο σταμάτησαν οι αρχές το Σάββατο στη δυτική Μόσχα, απομακρύνθηκε με γερανό, ενώ οι αρχές το τύλιξαν με μαύρο πλαστικό και ταινία, όπως φαίνεται και στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Επρόκειτο για ένα αντίγραφο του Batmobile από την ταινία «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης».

Μια ρέπλικα κανονικών διαστάσεων του συγκεκριμένου οχήματος είχε βγει προς πώληση από τον ιδιοκτήτη του έναντι του ποσού των 55 εκατομμυρίων ρουβλιών (840.000 δολάρια), σύμφωνα με τον ιστότοπο The Village. Ένας δεύτερος ιστότοπος, ο Auto.Ru, έγραψε ότι πουλήθηκε, χωρίς να διευκρινίσει την τιμή ή τον αγοραστή του.