Τραμπ κατά Δημοκρατικών: Πανικοβάλλουν τις αγορές με τον κορωνοϊό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους αντιπάλους του Δημοκρατικούς και ορισμένα μέσα ενημέρωσης όπως το CNN ότι σπέρνουν τον «πανικό» για την επιδημία του κοροναϊού πανικοβάλοντας τις αγορές.

Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης «εργάζονται για να παρουσιάσουν τον καροναϊό (Caronavirus) με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, δημιουργώντας συγκεκριμένα πανικό στις αγορές» είπε σε πρωινό του tweet ο Τραμπ, γράφοντας λάθος το όνομα του ιού.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένο να μιλήσει για την κρίση του Covid-19 σε συνέντευξη Τύπου που θα διεξαχθεί στο Λευκό Οίκο, στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας, παρουσία αξιωματούχων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος έχει αναγάγει τις επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας στο κύριο επιχείρημα της εκστρατείας επανεκλογής του, ωστόσο το Χρηματιστήριο της Wall Street σημείωσε μεγάλη πτώση τη Δευτέρα και την Τρίτη εξαιτίας των φόβων που σχετίζονται με την επιδημία.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τους «Δημοκρατικούς που δεν κάνουν τίποτα» ότι «μιλούν πολύ» χωρίς να δρουν, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να δαπανήσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της ασθένειας.

Η πρόταση αυτή είναι «εξευτελιστική, ισχνή, αναιμική» και έρχεται «πολύ αργά», αντέδρασε σήμερα η πρόεδρος των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, Νάνσι Πελόζι. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ζήτησε σήμερα από το Σώμα χορήγηση 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση των μέτρων έκτακτης ανάγκης.Διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο

Χθες, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία, ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η επιδημία του κοροναϊού είναι «υπό έλεγχο» στις ΗΠΑ, όπου 59 άνθρωποι έχουν ασθενήσει, συμπεριλαμβανομένων 45 που προσβλήθηκαν από τον ιό στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

«Έχουμε λίγους ανθρώπους» άρρωστους «και η κατάστασή τους βελτιώνεται», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του «έχει κάνει πολλά» για την καταπολέμηση της επιδημίας.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης με βάση στη Νότια Κορέα βρίσκεται σε καραντίνα αφού βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υγείας αναμένουν η επιδημία να εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενθαρρύνοντας σχολεία, επιχειρήσεις και τοπικές κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τα μέτρα πρόληψης όπως είναι η ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων.

Οι αρχές ανησυχούν επίσης ότι η επιδημία θα απειλήσει την αμερικανική αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμάκων γίνεται στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε ο ιός.

