Cosmote: Προσφέρει επτά ημέρες δωρεάν απεριόριστα data

Συνεχίζοντας τις προσφορές των δωρεάν απεριόριστων data για τους συνδρομητές κινητής, η Cosmote, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, προσφέρει σε όλους τους πελάτες συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου απεριόριστα δωρεάν GB για 7 ημέρες.

Οι συνδρομητές -οικιακοί και εταιρικοί- μπορούν να ενεργοποιήσουν τη νέα προσφορά οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Καθαράς Δευτέρας, 2 Μαρτίου, και να σερφάρουν χωρίς όρια για μία ολόκληρη εβδομάδα, έχοντας απεριόριστα GB στο κινητό και το tablet τους. Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά μέσα από το My Cosmote App.

Δωρεάν 6GB από την Παρασκευή 28/02 (18.00) μέχρι και τα μεσάνυχτα της Καθαράς Δευτέρας 02/03 έχουν στη διάθεσή τους οι χρήστες WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ. Η Cosmote, συνεχίζοντας την παροχή δωρεάν data και για τους πελάτες καρτοκινητής, τους δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τη νέα προσφορά, μέσα από τις εφαρμογές WHAT’S UP και My Cosmote αντίστοιχα.

Οι προσφορές σε data δίνουν στους συνδρομητές ελκυστικές λύσεις για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών τους για χρήση δεδομένων στο κινητό και συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δικτύου Cosmote 4G. Ενδεικτικά, μετά τη χριστουγεννιάτικη δεκαήμερη προσφορά απεριόριστων data, η κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 170%, καθώς σχεδόν 2 εκατ. συνδρομητές αξιοποίησαν τη δωρεάν παροχή.

Οι συνδρομητές Cosmote απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες mobile Internet έχοντας στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στη χώρα με πληθυσμιακή κάλυψη 98%. Το δίκτυο της Cosmote έχει βραβευτεί από τον ανεξάρτητο φορέα Ookla ως το πιο γρήγορο δίκτυο Mobile Internet στην Ελλάδα, ενώ έχει λάβει για 6η συνεχόμενη χρονιά και την πιστοποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων Umlaut (πρώην P3 Communications).

Στα 3 εκατ. οι ενεργοί χρήστες των εφαρμογών My COSMOTE και WHAT’S UP

Σχεδόν 3 εκατ. συνδρομητές χρησιμοποιούν σήμερα τις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP. Μέσα από τα δυο applications, οι συνδρομητές έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού, και μπορούν, μεταξύ άλλων, να ελέγχουν και να ανανεώνουν το υπόλοιπό τους, καθώς και να ενεργοποιούν πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επιπλέον, έχουν άμεση πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες, όπως είναι η φραγή πενταψήφιων αριθμών, ενώ μπορούν να απολαμβάνουν προσφορές DEALS for YOU, κ.ά. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται χωρίς κωδικούς, καθώς οι εφαρμογές λειτουργούν με αυτόματη αναγνώριση της κάρτας SIM του χρήστη.