Ακόμη ένας κύκλος καθοδήγησης επιχειρηματικών στελεχών από το YDC

Η ολοκλήρωση ενός Advisory Inner Circle από το Your Directors Club (YDC) αποτέλεσε χθες την ευκαιρία για έναν αριθμό υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και συμβούλους στο πλαίσιο μιας κλειστής εκδήλωσης να ανταλλάξουν απόψεις για τα ηγετικά χαρακτηριστικά των στελεχών, όχι μόνο στο εγχώριο, αλλά και το παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Θεματική του πρώτου Inner Advisory Circle του YDC, με CEO Advisor τον Δημήτρη Μιχόπουλο (φωτό) διευθύνοντα σύμβουλο της Weber Shandwick, ήταν η “Discover Your Leadership Brand and Boost Your Professional Reputation” με τον κ. Μιχόπουλο να δηλώνει: «για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κορυφαία στελέχη οκτώ εταιρειών, επιλογή των ίδιων των εταιρειών τους, ακολούθησαν μία εντατική διαδικασία προκειμένου να δομήσουν το προσωπικό τους brand και να το αναδείξουν και μέσα από την εποικοδομητική κριτική της ομάδας. Η επιτυχία του εγχειρήματος ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Κι αυτό θα το αποδείξει το επαγγελματικό μέλλον του καθενός και της καθεμίας από αυτούς».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2019 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και οι συναντήσεις του 2ου Inner Advisory Group του YDC, με θέμα ‘Digital Transformation and the New Type of Successful Leadership’ και εισηγητή τον Αναστάσιο Σπανίδη, CEO της Generation Y.

Τονίζεται ότι παράλληλα συνεχίζει τις μηνιαίες συναντήσεις της η τρίτη Συμβουλευτική ομάδα του YDC υπό τη θεματική ‘Leading Change: Navigating Self and Others to a Successful Future’ και τη συμβουλευτική καθοδήγηση του Πολυδεύκη Λουκόπουλου, Managing Director της Signify, ενώ τον Μάρτιο θα ξεκινήσει τις συναντήσεις της η 4η κλειστή Συμβουλευτική Ομάδα του YDC υπό τη θεματική ‘Unlocking the next BIG Leap Forward in your Career’ και εισηγητή τον Αντώνη Βένιο, πρώην CEO της CWT και νυν Partner της Proteas Group.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τα διακεκριμένα ηγετικά στελέχη που μας στηρίζουν, για την τόσο ουσιαστική συμβολή τους στην ανάπτυξη των μελών μας. Ο ουσιαστικός και ισότιμος διάλογος μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και η συμβολή των σημερινών CEO στην ανάπτυξη των ηγετών του αύριο είναι καθήκον μας και βασικό χαρακτηριστικό του υγειούς και αλληλέγγυου επιχειρείν που- μπαίνοντας σε μία νέα δεκαετία- έχει τόσο ανάγκη η χώρα μας» επεσήμανε η πρόεδρος και ιδρυτής του YDC, Γεωργία Καρτσάνη (φωτό).

To YDC

To Your Directors Club ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2019, όπως προαναφέρθηκε, την κ. Καρτσάνη, ιδρυτή και πρόεδρο του CEO Clubs Greece και καταξιωμένη Leadership Transformation Coach, με όραμα να αποτελέσει το πρώτο Premium Club Διευθυντικών στελεχών διακεκριμένων εταιρειών στην Ελλάδα. Με μια βασική πεποίθηση να ορίζει τη δομή του, ότι μαθαίνουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα δια της ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και εμπειριών με ισότιμα στελέχη που μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς και φιλοδοξίες μαζί μας, το YDC αποτελεί έναν “Κύκλο Εμπιστοσύνης”, που στόχο έχει να προσφέρει στα μέλη του προνόμια που -όχι μόνο ενισχύουν τις προσωπικές και ηγετικές τους δεξιότητες, αλλά συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ατομική και συλλογική διαχείριση των πραγματικών προκλήσεων που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Ένα χρόνο μετά, απαριθμώντας ήδη 72 ενεργά μέλη από 46 κραταιούς οργανισμούς και έχοντας τις έννοιες της συνδημιουργίας και της συλλογικής ανάπτυξης στο επίκεντρο του αξιακού του συστήματος, το YDC καινοτομεί στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών με μια μοναδική παροχή προς τα μέλη του: Τα Inner Advisory Circles.

Τα Inner Advisory Circles του YDC

Συμβουλευτικές ομάδες υψηλής εμπιστευτικότητας που συναντιούνται 8 φορές ετησίως με συγκεκριμένη θεματική και σταθερή σύνθεση, τα Inner Advisory Circles τελούν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση διακεκριμένων CEO, μελών του CEO Clubs Greece, που με προσωπική φροντίδα για την επιτυχία των μελών της ομάδας τους εξασφαλίζουν τη δημιουργική σκέψη και ανταλλαγή ιδεών, την πλήρη και ουσιαστική ανάλυση των ζητημάτων που εξετάζονται, την ποιότητα και ομαλή ροή των συζητήσεων και τη δέσμευση των μελών της ομάδας στον κοινό στόχο και αποτέλεσμα.

Με τον τρόπο αυτόν, τα μέλη του YDC απολαμβάνουν την ουσιαστική ενασχόληση διακεκριμένων CEO μαζί τους, που επενδύουν συνειδητά στην ουσιαστική υποστήριξη της επόμενης γενιάς ηγετών και στην έγκυρη και έγκαιρη προετοιμασία τους να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και ευκαιρίες που συναντούν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

