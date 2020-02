Οι τραπεζίτες φυλάνε τα νώτα τους στην εποχή του κοροναϊού

Ακούγεται σαν συμβουλή για την αποτροπή συμφωνιών στη Wall Street: Μην ταξιδεύετε. Μη γνωρίζετε πελάτες. Μην δίνετε ούτε το χέρι σας.

Αυτές είναι όμως οι οδηγίες που κυκλοφορούν στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς εξαπλώνεται ο κοροναϊός. Σε όλο και περισσότερες ηπείρους, οι τραπεζικοί και οι επαγγελματίες των επενδύσεων προετοιμάζονται για την πιθανότητα σύντομα να εργάζονται από το σπίτι. Συνέδρια ακυρώνονται ή γίνονται online. Οι δε πωλήσεις νέων τίτλων παραπαίουν.

Στο παρασκήνιο, οι τραπεζίτες ξεσκονίζουν διάφορα σχέδια για να κρατήσουν τις «κρίσιμες λειτουργίες» σε περίπτωση πανδημίας. Κάποια από αυτά αναφέρονται σε πράγματα όπως το πόσο μακριά μπορούν να μετακινηθούν οι traders από τα desks ή το πόσοι μπορούν να δουλεύουν από μακριά. Τα καταστήματα των τραπεζών ενδέχεται να μπορούν να κρατήσουν τα ταμεία τους ανοιχτά, χάρη στα αλεξίσφαιρα τζάμια που υπάρχουν για να σταματούν τις ληστείες.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που συνήθως υπερηφανεύονται για τις επαφές που έχουν με διάφορους κλάδους σε όλο τον κόσμο, συνειδητοποιούν ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή εάν οι κυβερνήσεις δεν καταφέρουν να περιορίσουν τον ιό. Καθώς η επιδημία χειροτερεύει σε κάποιες περιοχές της Ασίας και νέα κρούσματα κάνουν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη, οι τραπεζίτες, από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα του πλανήτη μέχρι πόλεις μεσαίου μεγέθους, προσπαθούν να βρουν τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους, να προβλέψουν τον τρόπο αντίδρασης των κεντρικών τραπεζών και να αξιολογήσουν την ετοιμότητα και τις δυνητικές ανάγκες των πελατών τους.

«Πέρασα τις τελευταίες δύο μέρες μπροστά σε πελάτες και πήρα 10 διαφορετικές απόψεις για το τι θα συμβεί – από το «αυτό θα κρατήσει κανένα εξάμηνο» μέχρι το «η αντίδραση αυτή είναι υπερβολική», λέει στο - ο Τεντ Σουίμερ, επικεφαλής του τμήματος κεφαλαιαγορών στην Citizens Bank. «Απλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σενάριο για τέτοιες καταστάσεις», προσθέτει.

Σε συνέδριο παραγώγων στη Φραγκφούρτη, όπου μίλησε ο οικονομικός διευθυντής της Deutsche Bank, Τζέιμς φον Μόλτκε, οι συμμετέχοντες θερμομετρήθηκαν μην τυχόν και παρουσίαζαν συμπτώματα. Οι διοργανωτές, μια μονάδα του γερμανικού χρηματιστηρίου, επεσήμαναν, επιπλέον, ότι οι επισκέπτες που είχαν ταξιδέψει από την Κίνα ήταν υποχρεωμένοι να μπουν σε 15 μέρες καραντίνα.

Οι venture capitalists παίρνουν και αυτοί προφυλάξεις. Σύμφωνα με έγκυρη πηγή, η Sequoia Capital άλλαξε τον τόπο μιας ετήσιας συνέλευσης που είχε προγραμματιστεί αρχικά να γίνει στο Νέο Δελχί, μεταφέροντάς την στην Καλιφόρνια, περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από την έδρα της εταιρείας. Η Andreessen Horowitz, μία άλλη κορυφαία εταιρεία VC της Σίλικον Βάλεϊ, κρέμασε προσφάτως πινακίδα στα γραφεία της, συνιστώντας να αποφεύγονται οι χειραψίες λόγω του ιού.

Φυσικά, τα στελέχη που εργάζονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την κατάσταση με καθυστέρηση ενός μήνα σε σχέση με την Κίνα. Σε κέντρα όπως το Χονγκ Κονγκ, οι άνθρωποι του χρηματοοικονομικού κλάδου είναι όλοι πολύ εξοικειωμένοι με την εργασία από το σπίτι, με τα παιδιά τους να παίζουν πίσω τους όσο εκείνοι δουλεύουν.

Αντισηπτικά και απαγορεύσεις

Τώρα, σε όλο και περισσότερες χώρες της Ασίας, οι επιχειρήσεις απαγορεύουν τα ταξίδια που δεν είναι απαραίτητα και αρχίζουν να λαμβάνουν δραστικότερα μέτρα. Στη Νότια Κορέα, όπου οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το μεγαλύτερο ξέσπασμα εκτός Κίνας, οι τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων της UBS Group και της Citigroup, έχουν ξεκινήσει να «διασπείρουν» τους εργαζόμενους σε διαφορετικά μέρη για να εξασφαλίσουν ότι οι

Οι προφυλάξεις αυξάνονται και στην Ευρώπη, με συνέδρια να μεταφέρονται, να ακυρώνονται ή να πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή.

Στην πραγματικότητα, όλο και περισσότερες τράπεζες απαγορεύουν τα ταξίδια σε ορισμένες ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Μιλάνο. Η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η Credit Suisse, η UBS και η Morgan Stanley είναι μεταξύ εκείνων που έχουν βάλει όρια για τα ταξίδια στην Ιταλία ή ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να αναβάλουν τις επισκέψεις τους.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές Αρχές απαιτούν από τις τράπεζες να έχουν έτοιμο σχέδιο για την περίπτωση πανδημίας που να τους επιτρέπει να διατηρήσουν τις κρίσιμες λειτουργίες τους ακόμη και αν αρρωστήσει ή αναγκαστεί να λείψει μεγάλος αριθμός υπαλλήλων. Οι ρυθμιστικές Αρχές προειδοποιούν ότι μια σοβαρή πανδημία θα μπορούσε να οδηγήσει στην προσωρινή απώλεια έως και του 40% του προσωπικού και ότι τα κρούσματα μπορεί να εμφανιστούν ανά κύματα που θα κρατήσουν μήνες.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού

Το πλήγμα για αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου είναι ήδη σημαντικό. Οι εκδόσεις ομολόγων στη διεθνή αγορά ομολόγων των 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μια βασική πηγή εισοδήματος για τις επενδυτικές τράπεζες, τελμάτωσε ουσιαστικά την Τετάρτη, καθώς η Wall Street βρέθηκε για τρίτη μέρα στη σειρά χωρίς εκδόσεις ομολόγων υψηλής διαβάθμισης και οι Ευρωπαίοι τραπεζίτες έζησαν την πρώτη τους μέρα το 2020 χωρίς κανένα deal.

Ερωτηθείς αυτή την εβδομάδα τι μπορεί να σημαίνει ο κοροναϊός για την FTI Consulting, ο διευθύνων σύμβουλος, Στίβεν Γκάνμπι, είπε στους αναλυτές ότι «κανείς δεν ξέρει» πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά το σημαντικότερο για την ώρα είναι να δουν τους εργαζομένους στις πληγείσες περιοχές και να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι καθώς η εταιρεία του έχει μεγάλη εμπειρία στις πτωχεύσεις, αν η οικονομία μπει σε ύφεση, κάποιες δραστηριότητες αναπόφευκτα θα ανθίσουν.