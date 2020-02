Συρία, εκτός ελέγχου ο πόλεμος Δαμασκού-Άγκυρας: Τουλάχιστον εννέα Τούρκοι στρατιώτες νεκροί

Πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 50 – Μαίνεται η κόντρα Ρωσίας και Τουρκίας για το Ιντλίμπ – Ο Ερντογάν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη – Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ

Η σύγκρουση των συμφερόντων στην επαρχία της βορειοδυτικής Συρίας, Ιντλίμπ, δυναμιτίζει επικίνδυνα το κλίμα τις τελευταίες ώρες αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς, ενώ η κόντρα Μόσχας και Άγκυρας έχει οξυνθεί.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση κατά τουρκικών στρατευμάτων στο Ιντλίμπ, με τουλάχιστον 50 Τούρκους νεκρούς και 100 τραυματίες.

Ο νομάρχης της Αντιόχειας ανακοίνωσε επισήμως ότι εννέα Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση των δυνάμεων του Άσαντ.

Σύσκεψη συγκάλεσε εκτάκτως ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Έκτακτη σύσκεψη της κεντρικής επιτροπής του κόμματός του συγκάλεσε και ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Video allegedly shows #Turkey soldiers sheltering in a building amid targeted airstrikes on their position inside #Idlib: pic.twitter.com/KM2PymlZRC

Reporting on this is fluid, but whatever the details, it’s sparked crisis talks in #Ankara.

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2020

A local in #Hatay says #Reyhanli hospital has taken in 33 dead #Turkey troops & 50 wounded: pic.twitter.com/k1F7PSR5wV

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2020

Ρωσία: Τούρκοι στοχεύουν μαχητικά αεροσκάφη μας στο Ιντλίμπ

Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας μετέδωσε νωρίτερα πως ειδικά εκπαιδευμένοι Τούρκοι στρατιώτες στην περιοχή του Ιντλίμπ χρησιμοποιούν φορητούς εκτοξευτές πυραύλων, προσπαθώντας να καταρρίψουν ρωσικά και συριακά μαχητικά αεροσκάφη.

Η είδηση, που προέρχεται από τον ανταποκριτή του τηλεοπτικού δικτύου Rossiya 24, μεταδόθηκε την ώρα που Τούρκοι και εκπρόσωποι των Σύρων ανταρτών υποστήριξαν πως οι αντικυβερνητικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από τον τουρκικό στρατό, κατέλαβαν την πόλη Ναϊράμπ στο Ιντλίμπ.

«Τα δικά τους (τα συριακά) και τα ρωσικά αεροσκάφη σώζουν τις ζωές των συριακών δυνάμεων με την κυριολεκτική έννοια. Τα συριακά και ρωσικά μαχητικά έχουν σταματήσει επανειλημμένως, ξανά και ξανά, τους αντάρτες. Όμως ο ουρανός πάνω από το Ιντλίμπ είναι επίσης επικίνδυνος. Οι αντάρτες κι οι Τούρκοι ειδικοί χρησιμοποιούν τώρα φορητά αντιεροπορικά συστήματα», υπογραμμίζεται στην ανταπόκριση του δικτύου από το Ιντλίμπ.