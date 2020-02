Βίντεο: Χιλιάδες πρόσφυγες συρρέουν στα τουρκικά παράλια και στον Έβρο με προορισμό την Ελλάδα

Βίντεο όπου ομάδες προσφύγων επιβιβάζονται σε φουσκωτές λέμβους στα τουρκικά παράλια με προορισμό τα ελληνικά νησιά, μετέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής το CNN Turk.

Το βίντεο έρχεται να προστεθεί στις πληροφορίες που θέλουν δεκάδες πρόσφυγες να συγκεντρώνονται την Παρασκευή στα τουρκικά σύνορα με προορισμό την Ευρώπη, μετά τις απειλές της Άγκυρας ότι, έπειτα από τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στην Ιντλίμπ της Συρίας, θα προωθήσει τους Σύρους πρόσφυγες στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Συνολικά 151 μετανάστες και πρόσφυγες, έχουν καταφθάσει σε δύο ελληνικά νησιά του Αν. Αιγαίου από σήμερα το πρωί έως νωρίς το απόγευμα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, τρείς αποβιβάσεις μεταναστών με λέμβους σημειώθηκαν στη Μυτιλήνη με 71 μετανάστες και πρόσφυγες και μία στο Πυθαγόρειο, στη Σάμο, με 54 μετανάστες και πρόσφυγες. Επίσης, μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και προσφύγων έλαβε χώρα στη Μεγίστη, όπου περισυνελέγησαν 26 μετανάστες και πρόσφυγες.

Δείτε εικόνα από την κατάσταση στον Έβρο

Την Παρασκευή μια ομάδα προσφύγων, προερχόμενο πιθανότατα από το Αϊβαλί, πέρασε στις Σκάλες Συκαμιάς, ενώ βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το πρωί δείχνουν περίπου 300 πρόσφυγες να περπατούν προς την Αδριανούπολη για να περάσουν τα ελληνικά σύνορα.

Δείτε εικόνα από την κατάσταση στη Λέσβο

Ruptly is live as refugees arrive by boat on the Greek island of Lesbos.

The Greek island has experienced protests in…Posted by Ruptly on Friday, 28 February 2020

«Μας παρέχει δωρεάν λεωφορεία ο Ερντογάν» λένε οι πρόσφυγες

Στο μεταξύ, από το πρωί της Παρασκευής συγκεντρωμένοι πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται σε πάρκα στην Κωνσταντινούπολη. Οι πρόσφυγες και μετανάστες περιμένουν λεωφορείο για να μεταφερθούν στα σύνορα με την Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ένας πρόσφυγας που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και περιμένει λεωφορείο για να φτάσει στα σύνορα με την Ελλάδα, φρόντισε να ευχαριστήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις διευκολύνσεις που παρέχει. «Θα πάω Ευρώπη. Θα πάρω λεωφορείο από εδώ και θα πάω σύνορα. Θα περάσω παράνομα στην Ελλάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΣΚΑΪ πρόσφυγας, ευχαριστώντας τον πρόεδρο Ερντογάν επειδή, όπως εξηγεί, τους παρέχει δωρεάν λεωφορεία.



Την ίδια ώρα, η Αθήνα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσει τα χερσαία σύνορα, όπως προκύπτει από διασταυρωμένες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ελληνας πρωθυπουργός έχει ενημερώσει σχετικά και τη Γερμανία καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.

Το σενάριο αυτό εξετάζεται ως μία αιτιολογημένη αντίδραση στην κίνηση των Τούρκων να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση προς τη χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον Έβρο έχει μεταβεί ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο των αποφάσεων της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης των συνόρων.

Hundreds of migrants march towards Greek borders through Turkey

MORE: https://on.rt.com/abu9Posted by RT on Friday, 28 February 2020