Η πιο επική ληστεία της χρονιάς – Έκλεψε νεκροφόρα που είχε… πτώμα μέσα

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Λος Άντζελες, καθώς ένας κλέφτης αποφάσισε να κλέψει μία νεκροφόρα έξω από εκκλησία.

Μάλιστα για να την κλέψει δεν χρειάστηκε να κάνει απολύτως τίποτα, καθώς ο οδηγός της, την είχε αφήσει με τα κλειδιά στη μίζα και τη μηχανή αναμμένη, μιας και ποτέ δεν φανταζόταν πως θα μπορούσε κάποιος να του κλέψει το όχημα.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:

Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 27, 2020