Κυβερνητικές πηγές για προσφυγικό: Η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει τη φύλαξη των συνόρων της

«Η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, μετά την κίνηση της Τουρκίας να ανοίξει ουσιαστικά τα σύνορά της στους πρόσφυγες.

«Μετά τις εξελίξεις στο Ιντλίμπ είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ» προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές.

Η δήλωση γίνεται μετά και τα πρώτα βίντεο που κυκλοφόρησαν, με πρόσφυγες να μπαίνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία μέσω Έβρου και να απαντούν στους δημοσιογράφους που τους ρωτούν πού πηγαίνουν: «Στην Ελλάδα».

Την απόφαση του Ερντογάν να καταργήσει στην ουσία τη συμφωνία με την ΕΕ στο προσφυγικό είχε αποκαλύψει χθες το -. Σε δημοσίευμά του ανέφερε πως η τουρκική αστυνομία, η ακτοφυλακή και η υπηρεσία μετανάστευσης δεν θα στέκονται εμπόδιο σε όσους πρόσφυγες από τη Συρία επιθυμούν να συνεχίζουν την πορεία τους δια ξηράς και θαλάσσης.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία βρίσκεται στα πρόθυρα πολέμου με τη Ρωσία λόγω Συρίας. Οι εξελίξεις στη χώρα θα βρεθούν στο επίκεντρο σημερινών διαβουλεύσεων που θα έχουν οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ, βάσει του Άρθρου 4 της συνθήκης της συμμαχίας, κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας.

The first immigrants to leave Turkey for Europe.

Turkish authorities do not block anyone from leaving.

