Λιβύη, δυνάμεις του Χαφτάρ: Καταρρίψαμε έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Νωρίτερα, πολλοί πύραυλοι έπληξαν διαφόρους τομείς της Τρίπολης, συμπεριλαμβανομένου και του μοναδικού εν λειτουργία αεροδρομίου της λιβυκής πρωτεύουσας

Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο των συγκρούσεων στη Λιβύη, με τις βολές να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Στο πυρακτωμένο αυτό σκηνικό δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ υποστήριξαν ότι κατέρριψαν έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Τρίπολης.

In a historic slap by the #LNA . The central Command declares that the Libyan army’s air defense systems have downed a total of 6 #Turkish made UAVs tonight over the #Tripoli region.

Viva #Libya pic.twitter.com/EEcARZo51l

— M.LNA (@LNA2019M) February 28, 2020

Πολλοί πύραυλοι έπληξαν την Παρασκευή διαφόρους τομείς της Τρίπολης, συμπεριλαμβανομένου και του μοναδικού εν λειτουργία αεροδρομίου της λιβυκής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές, όπως έγινε γνωστό από καλά ενημερωμένες πηγές.

«Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν το σπίτι της χτυπήθηκε από ρουκέτα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους στο Facebook οι δυνάμεις που πρόσκεινται στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, που εδρεύει στην Τρίπολη και έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.

Ρουκέτες έπεσαν επίσης στις συνοικίες αλ Χαντάμπα αλ Χάντρα, Σουκ ελ Τζουμάα και Άμπου Σλιμ, στα νοτιοανατολικά προάστια της Τρίπολης, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στην περιοχή. Το κοινοτικό συμβούλιο της Άμπου Σλιμ ανήρτησε στο Facebook φωτογραφίες κατεστραμμένων σπιτιών, σημειώνοντας ότι εκτός από τη γυναίκα τραυματίστηκε και ένα παιδί.

Για τα πλήγματα αυτά η ΚΕΕ επιρρίπτει την ευθύνη στις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης που προσπαθεί να καταλάβει την Τρίπολη.