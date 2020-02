Μητσοτάκης: Δεν θα γίνει ανεκτή καμία παράνομη είσοδος μεταναστών στην Ελλάδα

Κλείνει τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους παράνομους μετανάστες η ελληνική κυβέρνηση σε μια πρώτη αντίδραση στην πρωτοφανή απόφαση της Τουρκίας να αφήσει ελεύθερες τις διελεύσεις μεταναστών προς την Ελλάδα παροτρύνοντας ορδές ανθρώπων να μπουν στην Ευρώπη.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώνεται σε μεγάλες ομάδες στην ελληνοτουρκική μεθόριο και προσπαθούν να μπουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: Δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα» έγραψε στο τουίτερ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Παρασκευής.

Δείτε το tweet του πρωθυπουργού:

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

Αυτή την ώρα -και μετά την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να επιτρέψει την διέλευση προς την Ελλάδα με πρόσχημα τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένων στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας- απροσδιόριστος αριθμός μεταναστών και προσφύγων συγκεντρώνονται σε τουρκικά εδάφη κοντά στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Έβρο.

Στο τουρκικό twitter κυριαρχεί η φράση «Avrupa’ ya (αβρουπαγιά)», δηλαδή «στην Ευρώπη», που δείχνει την μεγάλη κινητικότητα ανθρώπινων ροών προς την Ελλάδα.

,

«Υπάρχει κινητικότητα και στην Ορεστιάδα και στο Διδυμότειχο και στο Σουφλί» σημειώνει Έλληνας στρατιωτικός και προσθέτει ότι κατά πληροφορίες περίπου 150.000 μέσα στην Τουρκία περιμένουν να βρουν τρόπο για να περάσουν στην Ελλάδα.

Αυτή την ώρα, το τελωνείο στις Καστανιές του Έβρου έχει κλείσει με κλούβες των ΜΑΤ που έχουν λάβει εντολή να αποτρέψουν την είσοδο μεταναστών που θα επιχειρήσουν να περάσουν στην Ελλάδα παράνομα. Πόσοι είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί στην τουρκική πλευρά των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Από το μεσημέρι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επιθεωρούν την περιοχή από την Ορεστιάδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη για να αποκτήσουν ίδια εικόνα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν στο proto– ότι στην Αθήνα έχεθι ληφθεί η απόφαση να κλείσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, σε περίπτωση που η πίεση των μεταναστών που προέρχονται από την Τουρκία κλιμακωθεί.

«Είναι πραγματικά μεγάλο ερώτημα πώς ήδη τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες αφού η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιτρέπει την διέλευση μεταναστών προς την Ελλάδα 300 άνθρωποι βρίσκονταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Με λεωφορεία έφτασαν;» ήταν το ερώτημα που έθεσε στο proto– πρόσωπο με βαθιά γνώση των εξελίξεων στο μεταναστευτικό πρόβλημα.Σκέψεις να κλείσουν πλήρως τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα

Πληροφορίες για μετακινήσεις μονάδων του ελληνικού στρατού στον Εβρο με σκοπό την ενίσχυση της γραμμής κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα δεν επιβεβαιώνονται επισήμως από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις τελούν υπό την Ελληνική Αστυνομία. Ο στρατός ενισχύει τα μέτρα επιτήρησης, οι άνδρες της ΕΛΑΣ είναι εκείνοι που θα αναλάβουν την αποτροπή ή την παρεμπόδιση» επισημαίνει αξιωματικός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ποια όμως θα είναι η αντίδραση σε περίπτωση που ορδές μεταναστών επιχειρήσουν να περάσουν παρανόμως σε ελληνικό έδαφος; «Ο τρόπος είναι η απώθηση, δεν είναι διά της πειθούς» απαντά κυβερνητικό στέλεχος και συμπληρώνει: «Εξαρτάται πόσοι θα έρθουν. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε κι αυτή είναι η έννοια της κρατικής κυριαρχίας».

Για τα επόμενα 24ωρα ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επαναληφθούν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο σκηνές του 2015 στην Ιδομένη, όταν δεκάδες χιλιάδες εξαθλιωμένοι μετανάστες επιχειρούσαν να περάσουν από την ελληνική επικράτεια προς τα Σκόπια κι από εκει να κατευθυνθούν σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης μέχρι την στιγμή που αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις των Σκοπίων έκλεισαν τα σύνορα και απωθούσαν διά της βίας και με εκτεταμένη χρήση χημικών όσους πρόσφυγες και μετανάστες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Σήμερα, ορδές μεταναστών προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα και η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη ακόμη και να κλείσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Μπορεί όμως να επιτευχθεί «σφράγισμα» των συνόρων και να μπλοκαριστούν σε τουρκικά εδάφη οι μετανάστες που θα επιχειρήσουν να μπουν στην Ελλάδα; Καθαρή απάντηση από κυβερνητικής πλευράς δεν δίνεται. Στο πρωθυπουργικό γραφείο, στα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας, Εξωτερικών και Μετανάστευσης επικρατεί πραγματική ανησυχία για το πού μπορούν να οδηγηθούν τα πράγματα από τους τσαμπουκάδες του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε για το θέμα τηλεφωνικά με την Άνγκελα Μέρκελ και ενημέρωσε την καγκελάριο της Γερμανίας για τις εναλλακτικές της ελληνικής κυβέρνησης.Πού το πάει ο Ερντογάν

«Ελπίζω να μην έρθουν μεγάλα πλήθη» σημειώνει κρατικός αξιωματούχος για το ενδεχόμενο ορδές μεταναστών να προσεγγίσουν τα ελληνικά σύνορα επιδιώκοντας να καταφέρουν να μπουν στην Ελλάδα. Ο ίδιος παράγοντας παραδέχεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν λειτουργεί σαν να μην έχει κάτι να χάσει εξωθώντας τα πράγματα στα άκρα. «Ο Τούρκος πρόεδρος έχει χάσει πολλούς στρατιωτικούς στην Ιντλίμπ για να το αφήσει έτσι» υποστηρίζει άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος και εξηγεί ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εκβιάζει τους Ευρωπαίους για χρήματα και στήριξη στην στρατιωτική αναμέτρησή του με την Συρία και ρωσικές δυνάμεις. «Η Τουρκία προσπαθεί να ασκήσει έμμεση πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει σε μια μορφή συνεννόησης με την Ρωσία ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις στον τουρκικό στρατό στην Ιντλίμπ και παραλλήλως, μέσω ΝΑΤΟ, επιδιώκει να λάβει την στήριξη των κρατών-μελών της Συμμαχίας» είναι η ερμηνεία που δίνει στο proto– o ίδιος παράγοντας τονίζοντας ότι στο πρωτοφανές αυτό «παίγνιο» ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως μοχλό πίεσης προς την Ελλάδα και ολόκληρη την ΕΕ.