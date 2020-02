Συρία: Δεκαέξι Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του τουρκικού στρατού στην Ιντλίμπ

Η ΕΕ βλέπει τον κίνδυνο η ένταση στην Ιντλίμπ να κλιμακωθεί σε διεθνή σύγκρουση

Δεκαέξι Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς που διεξήγαγε ο τουρκικός στρατός στη βορειοδυτική επαρχία Ινλτίμπ, σε αντίποινα για τον θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτιών, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι τουρκικοί βομβαρδισμοί διεξήχθησαν “από το πυροβολικό ή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη” και είχαν στόχο θέσεις του συριακού στρατού, κυρίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ, διευκρίνισε το Παρατηρητήριο.

“Δεκαέξι μαχητές των δυνάμεων του καθεστώτος σκοτώθηκαν από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς”, δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Ράμι Άμπντελ Ράχμαν.

Η Άγκυρα επιβεβαίωσε ότι απάντησε στις αεροπορικές επιδρομές του συριακού στρατού στις οποίες σκοτώθηκαν 33 Τούρκοι στρατιώτες στην επαρχία Ιντλίμπ.

"Όλες οι γνωστές θέσεις του συριακού καθεστώτος δέχθηκαν τα πυρά των χερσαίων και εναέριων μονάδων μας", δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν σε ανακοίνωσή του.

Η ένταση στην περιοχή Ιντλίμπ της Συρίας μπορεί να κλιμακωθεί σε μεγάλη διεθνή σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, προσθέτοντας ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ θα εξετάσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του στην ασφάλεια.

«#Idlib – Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει επειγόντως. Υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθεί σε μεγάλη, ανοικτή, διεθνή στρατιωτική αντιπαράθεση. Προκαλεί επίσης αβάστακτο ανθρωπιστικό πόνο και θέτει αμάχους σε κίνδυνο», ανέφερε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

(1/2) #Idlib – Ongoing escalation around needs to stop urgently. There is a risk of sliding into a major open international military confrontation. It is also causing unbearable humanitarian suffering and putting civilians in danger.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

«Η ΕΕ καλεί όλες τις πλευρές σε άμεση αποκλιμάκωση και εκφράζει τη λύπη της για όλες τις ζωές που χάθηκαν. Η ΕΕ θα εξετάσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της στην ασφάλεια. Είμαστε σε επαφή με όλους τους αρμόδιους παράγοντες», πρόσθεσε.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020