Συρία-Τουρκία: Κόλαση πολέμου με 29 Τούρκους στρατιώτες νεκρούς

Η σύγκρουση των συμφερόντων στην επαρχία της βορειοδυτικής Συρίας, Ιντλίμπ, δυναμιτίζει επικίνδυνα το κλίμα τις τελευταίες ώρες αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς, ενώ η κόντρα Μόσχας και Άγκυρας έχει οξυνθεί. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, τάσσονται υπέρ της Τουρκίας σε αυτήν την διαμάχη, με τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ να απευθύνει κάλεσμα για δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης.

Τούρκος αξιωματούχος με δηλώσεις του στον Spieghel, ανεβάζει σε 50 τον αριθμό των Τούρκων που σκοτώθηκαν και σε 100 τους τραυματίες.

Ο νομάρχης της Αντιόχειας ανακοίνωσε, το βράδυ της Πέμπτης, ότι εννέα Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από επίθεση των δυνάμεων του Άσαντ. Στη συνέχεια το πρακτορείο Anadolu έκανε λόγο για 22 νεκρούς στρατιώτες, ενώ σε νεώτερη ενημέρωση, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 29, ενώ άλλοι 36 έχουν τραυματιστεί. Άλλες πληροφορίες ανεβάζουν τους νεκρούς Τούρκους στρατιώτες ακόμη και στους 70.

Σύσκεψη συγκάλεσε εκτάκτως ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Έκτακτη σύσκεψη της κεντρικής επιτροπής του κόμματός του συγκάλεσε και ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Ραχμί Ντογάν, ο κυβερνήτης της τουρκικής επαρχίας Χατάι, η οποία γειτονεύει με την Ιντλίμπ, ενημέρωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι απώλειες του τουρκικού στρατού στον βομβαρδισμό που έγινε χθες στην Ιντλίμπ — επέρριψε την ευθύνη για αυτόν στη συριακή αεροπορία — αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 29. Έκανε επίσης λόγο για 36 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι σοβαρά.

Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είχε κάνει λόγο αργά χθες βράδυ, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο, για τουλάχιστον 34 νεκρούς και δεκάδες ακόμη τραυματίες στις τάξεις του τουρκικού στρατού στον βομβαρδισμό από αέρος και με πυροβολικό εναντίον οχηματοπομπής του τουρκικού στρατού στην τοποθεσία Τζάμπαλ αλ Ζαουίγια, νότια της πόλης Σαρακέμπ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκάλεσε χθες βράδυ έκτακτη δίωρη σύσκεψη του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), με στελέχη της κυβέρνησής του, τους επιτελάρχες και τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών, μετά τις εξελίξεις στην Ιντλίμπ.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ, μετέδωσε το Anadolu.

Οργανώσεις σύρων αντικαθεστωτικών, με την υποστήριξη της Τουρκίας, απέσπασαν την Πέμπτη τη Σαρακέμπ από τα χέρια του συριακού στρατού, ο οποίος την είχε ανακαταλάβει προ ημερών· η Δαμασκός διεμήνυσε ότι θα άρχιζε νέα επιχείρηση για να θέσει ξανά αυτήν την πόλη καίριας σημασίας, από όπου διέρχονται μεγάλοι οδικοί άξονες, υπό τον έλεγχό της.

Ο απολογισμός του χθεσινού βομβαρδισμού των συριακών δυνάμεων εναντίον της τουρκικής οχηματοπομπής είναι ο βαρύτερος που είναι γνωστό πως έχουν υποστεί ποτέ οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Συρία.

Ο Ερντογάν, ο οποίος είχε κρίνει νωρίτερα χθες πως η ανάκτηση της Σαρακέμπ έδειχνε πως η κατάσταση μεταβάλλεται «προς όφελος» της Άγκυρας, είχε απευθύνει προχθές τελεσίγραφο στις συριακές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να πολιορκούν τις «θέσεις παρατήρησης» — τις βάσεις — του τουρκικού στρατού στην Ιντλίμπ μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα.

«Ο χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει», είπε ο Ερντογάν την Τετάρτη, πριν διαμηνύσει «σχεδιάζουμε να απελευθερώσουμε τις πολιορκημένες θέσεις παρατήρησής μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ως το τέλος του μήνα».

Πολλές από τις τουρκικές θέσεις βρίσκονται πλέον πίσω από τις γραμμές των μετώπων, μετά την προέλαση τις τελευταίες εβδομάδες του στρατού της Συρίας, που υποστηρίζεται από τη ρωσική πολεμική αεροπορία. Σύροι και Τούρκοι έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε εχθροπραξίες το τελευταίο διάστημα.

Η κλιμάκωση στην Ιντλίμπ, όπου από τον Δεκέμβριο σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν σκοτωθεί 400 άμαχοι και σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν εκτοπιστεί άλλοι 948.000, αυξάνει την πίεση προς την τουρκική κυβέρνηση, κυρίως διότι αναμένεται να ωθήσει ακόμα περισσότερους πρόσφυγες στο έδαφός της — η τουρκική κυβέρνηση λέει πως φιλοξενεί ήδη 3,6 εκατ. Σύρους. Η Άγκυρα απείλησε χθες ότι θα πάψει να εφαρμόζει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα επιτρέπει πλέον στους σύρους πρόσφυγες να κινούνται ανεμπόδιστοι διά θαλάσσης και μέσω χερσαίων οδών προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι βαριές απώλειες που υπέστη χθες η Τουρκία — αυξάνουν σε πάνω από 50 τον αριθμό των στρατιωτικών της που έχουν σκοτωθεί στην Ιντλίμπ τον Φεβρουάριο — απειλεί να βαθύνει κι άλλο το χάσμα ανάμεσα στην Άγκυρα και τη Μόσχα, τον βασικό σύμμαχο της Δαμασκού. Ο νέος γύρος συνομιλιών ρώσων και τούρκων αξιωματούχων για την επαρχία ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη στην Άγκυρα, χωρίς να ανακοινωθεί κανένα απτό αποτέλεσμα. Η εκεχειρία που είχαν συμφωνήσει να κηρυχθεί οι δύο πλευρές έχει καταρρεύσει πλήρως προ πολλού.

Παράλληλα, η συριακή κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι ισραηλινά ελικόπτερα εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους εναντίον θέσεων του συριακού στρατού σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες, στην αλ Καχτανίγια, στην αλ Χουρία και στην Κουνέιτρα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις σύροι στρατιώτες να τραυματιστούν. Τα ελικόπτερα του Ισραήλ άνοιξαν πυρ ενώ βρίσκονταν στον εναέριο χώρο του κατεχόμενου τμήματος του υψιπέδου του Γκολάν, μετέδωσε από την πλευρά του το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Video allegedly shows #Turkey soldiers sheltering in a building amid targeted airstrikes on their position inside #Idlib: pic.twitter.com/KM2PymlZRC

Reporting on this is fluid, but whatever the details, it’s sparked crisis talks in #Ankara.

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2020

A local in #Hatay says #Reyhanli hospital has taken in 33 dead #Turkey troops & 50 wounded: pic.twitter.com/k1F7PSR5wV

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2020

Ρωσία: Τούρκοι στοχεύουν μαχητικά αεροσκάφη μας στο Ιντλίμπ

Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας μετέδωσε νωρίτερα πως ειδικά εκπαιδευμένοι Τούρκοι στρατιώτες στην περιοχή του Ιντλίμπ χρησιμοποιούν φορητούς εκτοξευτές πυραύλων, προσπαθώντας να καταρρίψουν ρωσικά και συριακά μαχητικά αεροσκάφη.

Η είδηση, που προέρχεται από τον ανταποκριτή του τηλεοπτικού δικτύου Rossiya 24, μεταδόθηκε την ώρα που Τούρκοι και εκπρόσωποι των Σύρων ανταρτών υποστήριξαν πως οι αντικυβερνητικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες από τον τουρκικό στρατό, κατέλαβαν την πόλη Ναϊράμπ στο Ιντλίμπ.

«Τα δικά τους (τα συριακά) και τα ρωσικά αεροσκάφη σώζουν τις ζωές των συριακών δυνάμεων με την κυριολεκτική έννοια. Τα συριακά και ρωσικά μαχητικά έχουν σταματήσει επανειλημμένως, ξανά και ξανά, τους αντάρτες. Όμως ο ουρανός πάνω από το Ιντλίμπ είναι επίσης επικίνδυνος. Οι αντάρτες κι οι Τούρκοι ειδικοί χρησιμοποιούν τώρα φορητά αντιεροπορικά συστήματα», υπογραμμίζεται στην ανταπόκριση του δικτύου από το Ιντλίμπ.