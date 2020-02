Τουρκικά ΜΜΕ: Βίντεο με δεκάδες πρόσφυγες να περνούν ελεύθερα στα σύνορα με την Ελλάδα

Περίπου 300 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, κατευθύνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω της επαρχίας της Αδριανούπολης στη συνοριακή γραμμή του Εβρου

Το γύρο των Μέσων Ενημέρωσης και των social media της Τουρκίας κάνουν βίντεο που, όπως υποστηρίζεται, δείχνει πρόσφυγες να κατευθύνονται από τουρκικά εδάφη προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Όπως αναφέρεται, περίπου 300 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, κατευθύνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω της επαρχίας της Αδριανούπολης στη συνοριακή γραμμή του Εβρου, μετά τη χθεσινή δήλωση Τούρκων αξιωματούχων ότι η Άγκυρα δεν θα σταματά τους πρόσφυγες και μετανάστες που θα επιδιώξουν να φτάσουν στην Ευρώπη από ξηράς ή θαλάσσης, στον απόηχο των βομβαρδισμών στο Ιντλίμπ που έχουν κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 30 Τούρκους στρατιώτες.

News channel A-Haber, owned by President #Erdogan’s family, advertises all border crossings to Europe, on both sea and land, were opened and refugees in #Turkey started moving towards #Greece.

Erdogan raised the stakes in his blackmail policy to extract concessions.

WATCH: Refugees going to GREECE from #Turkey as Turkish authorities opened the borders into Europe without any explanation. pic.twitter.com/0AxRpgAZbO

Όπως μεταδίδεται, μεταξύ των ατόμων που φέρονται να κατευθύνονταν προς τη μεθοριακή γραμμή συγκαταλέγονται Σύροι, Ιρανοί και Ιρακινοί.

Την είδηση αναμετέδωσε και το πρακτορείο -, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει εξακριβώσει αν όντως πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες και αν όντως οι εικόνες προέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο.