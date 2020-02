Το χοντραίνουν οι Τούρκοι: Οι εξελίξεις στην Ιντλίμπ ωθούν τους πρόσφυγες προς την Ελλάδα

Το… χαβά της συνεχίζει η Τουρκία συνεχίζοντας τον στυγνό εκβιασμό προς την Ευρώπη και επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με φανφάρες και προκλητικές δηλώσεις.

Αυτή τη φορά, ήταν το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, το οποίο αποδίδει το πρόσφατο προσφυγικό «κύμα», το οποίο χρησιμοποιεί για να εκβιάσει ολόκληρη την Ευρώπη, στις εξελίξεις στην Ιντλιμπ.

Οι πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ, οι οποίες κυκλοφορούν από το πρωί συνοδευόμενες από τα απαραίτητα βίντεο, αναφέρουν ότι εκατοντάδες άτομα χωρισμένα σε μικρές ομάδες από 30 ως 50 άτομα που ψάχνουν τρόπο να περάσουν στην Ελλάδα.

WATCH: Refugees going to GREECE from #Turkey as Turkish authorities opened the borders into Europe without any explanation. pic.twitter.com/0AxRpgAZbO

— AS-Source News (@ASBreakingNews) February 28, 2020