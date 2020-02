Reuters: Η Τουρκία ανοίγει τα σύνορα προς ΕΕ στους πρόσφυγες

Την απόφαση να μην εμποδίζει τους πρόσφυγες από τη Συρία να φτάνουν στην Ευρώπη από ξηρά ή θάλασσα έλαβε η Τουρκία, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου Τούρκου αξιωματούχου στο -, που έγιναν λίγο μετά τις νέες σφοδρές συγκρούσεις στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, όπου οι τουρκικές δυνάμεις υπέστησαν σοβαρό πλήγμα.

Όπως είπε, η κίνηση αυτή γίνεται εν όψει της άφιξης νέων κυμάτων προσφύγων από το Ιντλίμπ της Συρίας, όπου σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Ο αξιωματούχος που δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του πρόσθεσε ότι η τουρκική αστυνομία, ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή έχουν διαταγές να αποσυρθούν.

Νωρίτερα, Σύροι αντάρτες υποστηριζόμενοι από τουρκικές δυνάμεις ανέφεραν πως ανακατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Σαρακέμπ, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη αντεπίθεση στην επιχείρηση των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Εικοσιδύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ από αεροπορική επίθεση των δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάλ αλ Ασαντ ανακοίνωσε ο νομάρχης Αντιόχειας.

Ο Τούρκος νομάρχης ζήτησε να μην υπάρξει πανικός ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Επανέλαβε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Τουρκία.

A local in #Hatay says #Reyhanli hospital has taken in 33 dead #Turkey troops & 50 wounded: pic.twitter.com/k1F7PSR5wV

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 27, 2020