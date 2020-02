«Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση για την κατάσταση στον Έβρο – Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» βρίσκονται τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων στα ελληνοτουρκικά σύνορα που, όπως όλα δείχνουν, προωθούνται από το καθεστώς Ερντογάν ως αντίδραση στην ήττα που υπέστησαν οι τουρκικές δυνάμεις που είχαν εισβάλει στη Συρία και την απομόνωση στην οποία οδηγήθηκε η Άγκυρα.

Το τελευταίο 48ωρο έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της συνοριοφυλακής στον Έβρο και έχουν πυκνώσει οι περιπολίες του Λιμενικού Σώματος στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ για το πρωί του Σαββάτου (στις 9) συγκλήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να εκτιμηθεί η δραματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να ληφθούν αποφάσεις για τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν σε διπλωματικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο.

Γι΄ αυτό το σκοπό, μάλιστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβαλε την επίσκεψη που επρόκειτο να κάνει στη Σάμο προκειμένου να συζητήσει με τους φορείς και τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου για το κυβερνητικό σχέδιο που προβλέπει να προχωρήσει η κατασκευή των κλειστών κέντρων, προκειμένου να διαλυθούν οι σημερινές άναρχες δομές που μπορεί να αποτελέσουν υγειονομικές βόμβες, εφόσον βρεθεί εκεί κάποιος που έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό.

Στην έκτακτη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, οι υφυπουργοί Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με αρμόδιος πηγές, η κυβέρνηση ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ και τις νέες απειλητικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι θα πλημυρίσουν την Ευρώπη με μετανάστες, και κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις:

– αφενός, πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αυστηροποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η φύλαξη των συνόρων σε ξηρά και θάλασσα ώστε να αποτραπεί η μαζική παράνομη είσοδος χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας, και

– αφετέρου, ανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρωτοβουλίες για να διεθνοποιήσει το πρόβλημα και να καταστήσει την ευρωπαϊκή ηγεσία κοινωνούς των δραματικών εξελίξεων που προδιαγράφονται.

Προς το παρόν, τα σύνορα στον Έβρο παραμένουν ανοικτά για όσους θέλουν να εισέλθουν νόμιμα στη χώρα. Όπως όμως, ευθέως διακήρυξε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί παράνομες εισόδους. Και στο πλαίσιο αυτό έκλεισε την Παρασκευή το συνοριακό πέρασμα στις Καστανιές Έβρου, καθώς απειλούνταν μαζική είσοδος προσώπων από την απέναντι πλευρά. Ξεκάθαρο μήνυμα

Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. «Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν στη χώρα παράνομα», ανέφερε.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

Και στην ίδια ανάρτηση η οποία ήταν γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, συμπλήρωνε: «Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα. Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση».

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε διαδοχικά με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Μίλησε επίσης με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, η χώρα του οποίου αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα μεταναστευτικής πίεσης στα σύνορα με την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα. Τους ενημέρωσε επίσης αναλυτικά για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο προσφυγικό μετά τις συγκρούσεις στο Ιντλίμπ και αντάλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες αντίδρασης που υπάρχουν.