Μεταναστευτικό, Κομισιόν: Έτοιμοι να βοηθήσουμε την Ελλάδα στη φύλαξη των χερσαίων συνόρων της

«Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία» διεμήνυσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – H EE καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τη συμφωνία για το Μεταναστευτικό – Δεύτερο γύρο επαφών είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία εκφράζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ παρακολουθεί με «ανησυχία» τις ροές των προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακολουθούν στενά και με ανησυχία την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με την Τουρκία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και εγώ η ίδια βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον (Έλληνα) πρωθυπουργό (Κυριάκο) Μητσοτάκη και τον (Βούλγαρο) πρωθυπουργό (Μπόικο) Μπορίσοφ» γράφει σε ένα tweet η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Ύψιστη προτεραιότητά μας, σε αυτό το στάδιο, είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα λάβουν την πλήρη στήριξή μας. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επιπλέον στήριξη, ιδίως μέσω της Frontex στα χερσαία σύνορα» συμπλήρωσε σε ένα δεύτερο tweet.

The @EU_Commission and the @EUCouncil have been following closely and with concern the situation at the EU external borders with Turkey. @eucopresident Charles Michel and myself have been in permanent contact with PM Mitsotakis and PM Borissov. (1/2)

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 29, 2020

Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου : Είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας

Ο πρόεδρος Σαρλ Μισέλ σε ανακοίνωσή του, δήλωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σχετικά με την απώλεια της ζωής των Τούρκων στρατιωτών, ωστόσο κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες στη Συρία, να αποσυρθούν και να δεσμευτούν για βιώσιμη και μακροχρόνια κατάπαυση του πυρός και πολιτική λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ για το μεταναστευτικό πρόβλημα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ενώ επανέλαβε ότι η ΕΕ δεσμεύεται να υποστηρίξει ενεργά τη «δήλωση ΕΕ-Τουρκίας» (σ.σ τη συμφωνία για προσφυγικό).