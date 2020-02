Τουρκία: Πάνω από 36.000 μετανάστες έφυγαν από εμάς

Ακάθεκτη η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί την ένταση σε υψηλούς τόνους, ενώ δεν φαίνεται να υπολογίζει τη συμφωνία με την ΕΕ για το Μεταναστευτικό.

«Ο αριθμός των προσφύγων που φεύγει από την Τουρκία μέσω Αδριανούπολης, έχει φτάσει τις 36.776» σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σημειώνει πως «έως τις 21:02 σήμερα ο αριθμός των μεταναστών που έφυγαν από τη χώρα μέσω Αδριανούπολης είναι 36.776».

Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: Δεν δεχόμαστε μαθήματα διεθνούς δικαίου από όσους πετούν δακρυγόνα σε αθώους

Με ανάρτησή του νωρίτερα στο Twitter, στην οποία μάλιστα απαντά σε δηλώσεις του Ελληνα ομολόγου του, Νίκου Δένδια, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας αναφέρεται κατά της Αθήνας, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές αρχές, ενώ «επιχειρούν να παραδώσουν μαθήματα διεθνούς δικαίου», προβαίνουν, «ξεδιάντροπα σε χρήση δακρυγόνων κατά αθώων».

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 29, 2020

Ερντογάν: Πάρτε τους πρόσφυγες, μαζί με €100 εκατ. – Μέχρι 30.000 μπορεί να περάσουν σήμερα τα σύνορα

Δηλώσεις για την κατάσταση στη Συρία και το μεταναστευτικό έκανε το πρωί του Σαββάτου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφορικά με την αλλαγή στάσης της Τουρκίας σχετικά με τη συμφωνία της με την ΕΕ για το μεταναστευτικό, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μετακινηθεί στα σύνορά μας, χάρη στις αιματηρές επιθέσεις του καθεστώτος στη Συρία. Αυτή τη στιγμή, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες βρίσκονται στα σύνορα. Εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλο ένα κύμα μετανάστευσης. Κάναμε ειδικές προσπάθειες για να τους κρατήσουμε μακριά από εκεί και ακόμα σχεδιάζουμε πράγματα. Υπάρχει μαζική συσσώρευση σε στρατόπεδα και θέλαμε να τους κρατήσουμε εκεί με την κατασκευή νέων καταφυγίων. Είπα στη Μέρκελ πως μας παρουσίασε σχέδια και μας είπε μεγάλα λόγια. Συμφωνήσαμε να μας υποστηρίξουν. Μας είπε πως θα μας ενίσχυε με 25 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν στο αρχηγείο του ΟΗΕ και από εκεί στον Ερυθρό Σταυρό. Τελικά, τα χρήματα αυτά δεν ήρθαν ποτέ σε εμάς. Τους είπα πως αν δεν θέλετε, σας δίνουμε εμείς 100 εκατομμύρια ευρώ και σας στέλνουμε τους πρόσφυγες. Μας είπατε πως ξοδεύετε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τους πρόσφυγες. Που είναι αυτά τα χρήματα; Μονάχα εμείς, φιλοξενούμε 3,7 εκατομμύρια Σύριους στα εδάφη μας».

Για το άνοιγμα των συνόρων: «Τι είπαμε μερικούς μήνες πριν; Αν το πράγμα συνεχιστεί έτσι, θα ανοίξουμε τα σύνορα. Αισθάνθηκαν άβολα. Δεν μας πίστεψαν. Τι κάναμε χθες; Ανοίξαμε τα σύνορα. Μέχρι σήμερα το πρωί, περίπου 18.000 άτομα κινήθηκαν για να περάσουν απέναντι και πιστεύω πως σήμερα ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει στις 30.000. Δεν θα κλείσουμε τα σύνορα στο μέλλον».