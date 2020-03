Γκι Φέρχοφστατ: Η ΕΕ έδωσε τα κλειδιά του μεταναστευτικού στον Σουλτάνο Ερντογάν

«Σήμερα η Ελλάδα υφίσταται τις συνέπειες και αύριο η υπόλοιπη Ένωση», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Φέρχοφστατ

Σκληρή κριτική στη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας και στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα ελληνο – τουρκικά σύνορα άσκησε ο Γκι Φέρχοφστατ. Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρώην επικεφαλής της πολιτικής ομάδας των Φιλελεύθερων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, υπογράμμισε ότι τον Μάρτιο του 2016, μια εβδομάδα πριν από τη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για το μεταναστευτικό προειδοποίησε ότι η ΕΕ δείνει τα κλειδιά στην Τουρκία.

«Σήμερα η Ελλάδα υφίσταται τις συνέπειες και αύριο η υπόλοιπη Ένωση», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Φέρχοφστατ

In march 2016, one week before the migration deal with Turkey was formalized in the European Council, I warned that we were giving the keys of Europe to Sultan Erdogan. Today Greece suffers the consequences; tomorrow the rest of the Union. pic.twitter.com/eenlvaZ5xx

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 1, 2020