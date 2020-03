Εκπρόσωπος του Ερντογάν: Υποκριτές οι Ευρωπαίοι – Πάνω από 80.000 πρόσφυγες στα σύνορα

Συνεχίζουν Τούρκοι αξιωματούχοι, τα επικοινωνιακά -και όχι μόνο- «παιχνίδια» στις πλάτες των προσφύγων.

Για υποκρισία κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ενωση και τη διεθνή κοινότητα ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι πάνω από 80.000 πρόσφυγες «έφυγαν από την Τουρκία για την Ευρώπη», τις τελευταίες μέρες.

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, αναφέρει πως το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι μόνο της Τουρκίας, προσθέτοντας πως η χώρα του έχει χάσει την υπομονή της στην κενή ρητορική των εταίρων, όμως παραμένει ανοιχτή σε μία σοβαρή συνεργασία.

«Η Τουρκία συνεχίζει να εφαρμόζει την τακτική της «προσωρινής» προστασίας για τους Σύρους στη χώρα. Σε κανέναν από τους Σύρους αδερφούς και αδερφές μας δεν έχει ζητηθεί να φύγει. Αν επιλέξουν να μείνουν, μπορούν. Αν επιλέξουν να φύγουν μπορούν» υποστήριξε σύμφωνα με την εφημερίδα «Sabah».

«Η Τουρκία φιλοξενεί 3,7 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που διέφυγαν του πολέμου, του ολέθρου και του χάους.

Είμαστε περήφανοι που έχουμε ξοδέψει πολύτιμα κρατικά κονδύλια για να βοηθήσουμε τους αδερφούς και τις αδερφές μας χάρη στην γενναιοδωρία των Τούρκων πολιτών.

Η διεθνής κοινότητα μάς άφησε μόνους να αντιτωπίσουμε την πρόκληση», αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ερντογάν.

Humanitarian suffering & unprecedented displacement & migration challenge in Syria is not only our problem but that of the region, Europe and the entire world. We are open to serious and robust cooperation & we will do our part but others must do their part!

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 1, 2020