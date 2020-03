Η Frontex στέλνει βοήθεια στην Ελλάδα – «Υψηλός» συναγερμός για τα ελληνοτουρκικά σύνορα

«Έχουμε ήδη λάβει μέτρα για να αναπτύξουμε τεχνικό εξοπλισμό και επιπρόσθετες δυνάμεις στην Ελλάδα» ανακοίνωσε η Frontex χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για συγκεκριμένο αριθμό και χρονοδιάγραμμα

Σε αναθεώρηση του επιπέδου συναγερμού για τα ελληνοτουρκικά σύνορα σε «υψηλό» προχώρησε η Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή ενώ χιλιάδες μετανάστες προσπαθούν να περάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Έβρο.

«Αναθεωρήσαμε (…) το επίπεδο συναγερμού για όλα τα σύνορα με την Τουρκία σε υψηλό», ανέφερε μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα η Frontex ανακοίνωσε την αποστολή βοήθειας στην Ελλάδα χωρίς, ωστόσο, να ανακοινώνει συγκεκριμένο αριθμό ενισχύσεων ή χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των ενισχύσεων.

«Λάβαμε αίτημα επιπρόσθετης βοηθειας από την Ελλάδα. Έχουμε ήδη λάβει μέτρα για να αναπτύξουμε τεχνικό εξοπλισμό και επιπρόσθετες δυνάμεις στην Ελλάδα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Την βοήθεια είχε προαναγγείλει το Σάββατο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο Twitter στην οποία έγραφε «ύψιστη προτεραιότητά μας, σε αυτό το στάδιο, είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα λάβουν την πλήρη στήριξή μας. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επιπλέον στήριξη, ιδίως μέσω της Frontex στα χερσαία σύνορα».

Our top priority at this stage is to ensure that Greece and Bulgaria have our full support. We stand ready to provide additional support including through #Frontex on the land border. (2/2)— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 29, 2020