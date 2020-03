Μεταναστευτικό: «76.358 πρόσφυγες έφυγαν από Αδριανούπολη για Ευρώπη» λέει ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών

Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αν ισχύουν όσα ανέφερε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού το πρωί της Κυριακής

Καμία διάθεση να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα δεν δείχνει η Τουρκία, κάτι που ξεκαθάρισε, εξάλλου και χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του, όταν είπε πως «δεν έχουε πρόθεση να κλείσουμε τα σύνορα στο μέλλον».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ήδη 13.000 άτομα βρίσκονται στην περιοχή ανάμεσα στα ελληνοτουρκικά συνορα, ενώ ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα στις επόμενες ώρες, αν ισχύουν όσα τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, σε tweet του το πρωί της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, ο Σοϊλού ανέφερε πως «μέχρι τις 9.55 (ώρα Τουρκίας) ο αριθμός των προσφύγων που έφυγαν για Ευρώπη μέσω Αδριανούπολης είναι 76.358. Ανοίξαμε τις πόρτες. Οι πρόσφυγες είναι ελεύθεροι να μείνουν στην Τουρκία ή να αποχωρήσουν».

Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

As of now, the number of refugees left Turkey to Europe is 76.358.We have opened the doors. Refugees are free to stay in Turkey or leave.— Süleyman Soylu EN (@SuleymanSoyluEN) March 1, 2020