Στον Έβρο την Τρίτη ο Μητσοτάκης – «Εάν θέλετε να εισέλθετε παράνομα, γυρίστε πίσω» τόνισε

Το μήνυμα ότι η χώρα έχει σύνορα και κανείς δεν μπορεί να τα περνά παράνομα έστειλε ο πρωθυπουργός μετά την ολοκήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ και την ανακοίνωση των πέντε μέτρων για την εκτόνωση της μεταναστευτικής κρίσης. Βαρύνουσα σημασία έχει το γεγονός ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη, στον Έβρο θα βρίσκεται και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μέσω Twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί την Τρίτη στον Έβρο.

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα στον Εβρο με την Τουρκία μαζί με τον Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Και πάλι, μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα – θα γυρίσετε πίσω», ήταν το tweet του πρωθυπουργού για την επίσκεψή του στα σύνορα.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally – you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020

Την επίσκεψή του στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο την προσεχή Τρίτη μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Υποστήριξη των ελληνικών προσπαθειών για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στο έδαφος. Θα επισκεφθώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα την Τρίτη με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει στην ανάρτησή του στο twitter o Σαρλ Μισέλ.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.

I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.

— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ τα πέντε μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου εκτόνωσης της μεταναστευτικής κρίσης. Τα πέντε μέτρα:

1. Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

2. Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

3. Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

4. Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.