Μεταναστευτικό: Με Μισέλ, Ούρσουλα και Σασόλι πηγαίνει στον Έβρο ο Μητσοτάκης

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου, στον Έβρο.

Στον Έβρο θα βρίσκονται επίσης, μαζί με τον πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο Twitter για την επίσκεψη: «Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli θα βρεθούν μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel και εμένα αύριο στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα. Σημαντική δήλωση στήριξης και από τους τρεις θεσμούς τη στιγμή που η Ελλάδα υπερασπίζεται επιτυχώς τα σύνορα της ΕΕ».

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.🇬🇷🇪🇺— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 2, 2020

Την επίσκεψή του στα σύνορα είχε προαναγγείλει από την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως εξής:

«Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα στον Εβρο με την Τουρκία μαζί με τον Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Και πάλι, μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα – θα γυρίσετε πίσω», ήταν το tweet του πρωθυπουργού.