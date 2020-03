Πέτσας: «Fake news και τουρκική προπαγάνδα το βίντεο για νεκρό στον Έβρο»

«Βίντεο που δείχνει νεκρό στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι fake news», ανέφερε σε tweet του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Βίντεο που δείχνει νεκρό στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι fake news. Καλούνται όλοι να είναι προσεκτικοί όταν αναφέρουν ειδήσεις που προωθούν την τουρκική προπαγάνδα», επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση έγινε με αφορμή βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και κατά τον ισχυρισμό των διακινητών του δείχνει νεκρό στα ελληνουτουρκικά σύνορα. Η διασπορά του συγκεκριμένου βίντεο έγινε από ορισμένους λογαριασμούς και στη συνέχεια αναπαρήχθη από την τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, που στηρίζει ακραιφνώς το καθεστώς Ερντογάν. Το βίντεο αποτελεί μία ακόμη ψηφίδα στην εντεινόμενη τουρκική προπαγάνδα.