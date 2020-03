Φιλιππίνες : Πυροβολισμοί και ομηρία σε εμπορικό κέντρο στη Μανίλα

Κατάσταση ομηρίας είναι σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππινών.

Ένας ένοπλος άνδρας κρατά περίπου 30 ανθρώπους ομήρους στο εμπορικό κέντρο V-Mall στο Σαν Χουάν, προάστιο της Μανίλα.

Μάλιστα, ο άνδρας άνοιξε και πυρ με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Σαν Χουάν.

WATCH: San Juan Mayor Francis Zamora is now at the V-Mall, Greenhills following a reported shooting incident in the area. | via Boy Santos pic.twitter.com/3trp60ocWI

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης ήταν φύλακας στο εμπορικό κέντρο και απολύθηκε πρόσφατα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε εκκένωση του εμπορικού κέντρου, αλλά ο δράστης της επίθεσης εξακολουθεί να κρατά ανθρώπους ομήρους εδώ και αρκετές ώρες.

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα.

Ο δήμαρχος του Σαν Χουάν, Φράνσις Ζαμόρα, είπε ότι ο ένοπλος ισχυρίστηκε ότι έχει και χειροβομβίδα μαζί του και ότι ζήτησε να μιλήσει με τους πρώην συναδέλφους τους.

LOOK: Policemen and several spectators were seen huddled at the V-Mall entrance amid reports of commotion at the Greenhills shopping center. (Photo courtesy of John Conrad Carlos) pic.twitter.com/YpGZHS4K0D

— ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) March 2, 2020