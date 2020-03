Αμετανόητος ο Ερντογάν παρά τα fake news: «Δεν ήθελε να κάτσει μαζί με τον Μητσοτάκη» λέει ο Μπορίσοφ

Ζητάει και τα ρέστα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος κάνει «πόλεμο» και με fake news που διαψεύστηκαν έντονα από τον Στέλιο Πέτσα και το υπ. Εξωτερικών

Προκλητικός εμφανίζεται για άλλη μια φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν διστάζει να χρησιμοποιίησει ακόμα και fake news στον «πόλεμο» που έχει ανοίξει στην Ελλάδα ανοίγοντας τα σύνορα για μετανάστες και πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στο σημείο να είναι θυμωμένος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε βαθμό που να μην θέλει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν έτοιμος να έρθει στη Σόφια την Παρασκευή αλλά είναι απρόθυμος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό “πάγωσε” την επιθυμία μου να γίνει αυτή η συνάντηση» δήλωσε ο Μπορίσοφ, σύμφωνα με το Euractiv.com αναφερόμενος στην πρόθεση του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας να διεξαχθεί συνάντηση στην πρωτεύουσα της χώρας του την ερχόμενη Παρασκευή παρουσία Μέρκελ, Μητσοτάκη, Ερντογάν και του πρωθυπουργού της Κροατίας, η οποία ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είχε προηγηθεί η δήλωση-fake news Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Μπορίσοφ ότι Έλληνες στρατιώτες έχουν σκοτώσει δύο άτομα και έχουν τραυματίσει ακόμα ένα.

#BREAKING Erdogan says Athens has also no respect for international migration law, it killed 2 people, injured 1— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 2, 2020

Στον Τούρκο πρόεδρο απάντησαν σε αυστηρό ύφος τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ο οποίος σε ανάρτησή του τόνισε ότι αυτές οι αναφορές περί πυρών εναντίον ατόμων που προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα αποτελούν «χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: fake news», όσο και το υπουργείο Εξωτερικών το οποίο – επίσης με ανάρτηση στο Twitter – τόνισε ότι «όταν μια χώρα εργαλειοποιεί ανθρώπους ως πολιορκητικό κριό, κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για να τους παραπλανήσει και παραβιάζει συστηματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών χωρών, δεν είναι σε θέση να κουνά το δάκτυλο σε κανέναν».

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020