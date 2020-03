Απάντηση Πέτσα στα «fake news» Ερντογάν: Δεν υπάρχουν νεκροί στα σύνορα – Χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στη νέα προβοκάτσια του Τούρκου Προέδρου ο οποίος μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο Μπορίσοφ είπε ότι οι Έλληνες στρατιώτες έχουν σκοτώσει δύο άτομα και έχουν τραυματίσει ακόμα ένα!

Προκαλεί ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Anadolu δήλωσε στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ ότι οι Έλληνες στρατιώτες έχουν σκοτώσει δύο άτομα και έχουν τραυματίσει ακόμα ένα.

«Σήμερα οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες. Υπάρχει ακόμη ένας βαριά τραυματίας» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται με το ζόρι σε μία χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους ελεύθερη βούληση θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας».

«Αύριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφτεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ίσως δουν την απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα. τους συμβουλεύω να δουν τι κάνουν οι αρμόδιοι της Ελληνικής ακτοφυλακής», τόνισε ο Ερντογάν.

Δείτε το tweet του Πρακτορείου Αnadolu για τον Ερντογάν:

#BREAKING Erdogan says Athens has also no respect for international migration law, it killed 2 people, injured 1

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 2, 2020

Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας στον Τούρκο πρόεδρο .

Με νέο tweet στα αγγλικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε ότι σχετικές αναφορές περί πυρών εναντίον ατόμων που προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα αποτελούν «χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: fake news.»

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις»

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020