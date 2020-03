Κομισιόν για μεταναστευτικό: Τα ελληνικά σύνορα είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα

Τη στήριξή της στη χώρα μας, σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, εξέφρασαν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι οι οποίοι μετέβησαν στον Έβρο μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αντικρίζοντας την προβληματική εικόνα στις Καστανιές, με τους χιλιάδες συγκεντρωμένους μετανάστες, οι εκπρόσωποι των Βρυξελλών εστίασαν στη συμβολή τους στη φύλαξη των ελληνικών συνόρων αλλά και στη σημασία της τήρησης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

«Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι ένα ζήτημα αποκλειστικά της Ελλάδας να διαχειριστεί. Είναι ευθύνη της Ευρώπης στο σύνολό της», διαμηνύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανάρτηση στο Twitter όπου γίνεται αποτίμηση της επίσκεψης των αξιωματούχων της ΕΕ στον Έβρο.

The situation at our border is not only Greece’s issue to manage.

It is the responsibility of Europe as a whole.

And we will manage it in an orderly way, with unity, solidarity and determination. pic.twitter.com/hQkQiKm3zR

«Θα διαχειριστούμε το μεταναστευτικό με ένα μεθοδευμένο τρόπο, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα», επισημαίνεται – μεταξύ άλλων – στο σχετικό βίντεο.

Στο υλικό αυτό παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στον Έβρο, και τη συνάντησή τους με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η παρουσία μας σήμερα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον ελληνικό λαό, στους Ευρωπαίους πολίτες και τη διεθνή κοινότητα. Τα ελληνικά σύνορα είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Στηρίζουμε πλήρως τις ελληνικές προσπάθειες και θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε. Η προστασία των συνόρων με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια είναι αναγκαία», τονίζεται στις λεζάντες του βίντεο.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις από τις Βρυξέλλες για τήρηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας για το Μεταναστευτικό, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν φαίνεται να μετακινείται από την προκλητική θέση του, προκαλώντας την οργή Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του -, που επικαλείται διπλωματικές πηγές, σε συνάντηση που έγινε αυτή την εβδομάδα μεταξύ πρεσβευτών της ΕΕ, υπήρξε έκρηξη οργής για την απόπειρα του Τούρκου προέδρου να εκβιάσει την κοινότητα επιτρέποντας σε μετανάστες να εισβάλουν μαζικά στην Ελλάδα.

Ωστόσο πολλοί από τους συμμετέχοντες ομολόγησαν ότι ο Ερντογάν κρατά δέσμια την Ευρώπη επειδή τα κράτη μέλη της δεν μπορούν να συμφωνήσουν πώς να αντιμετωπίσουν το προσφυγικό και προκειμένου να αποφύγουν μία επανάληψη της κρίσης του 2015/2016, πρέπει να «σπρώξουν» και άλλα χρήματα στη Τουρκία έτσι ώστε να βάλουν ένα «ταβάνι» στις αφίξεις μεταναστών στην Ευρώπη.

«Η ΕΕ είναι στόχος εκβιασμού», δήλωσε ένας διπλωμάτης κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης στις Βρυξέλλες», λεπτομέρειες της οποίας γνωστοποιήθηκαν στο - από διάφορες διπλωματικές πηγές.