Κορωνοϊός: Οι φαρμακευτικές θα συνεργαστούν για να αναπτυχθεί εμβόλιο λένε οι ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις από κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες ότι θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη εμβολίου και φαρμάκων για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.

Σε συνάντηση που οργανώθηκε με ηγετικά στελέχη των εταιρειών στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απαίτησε να υπάρξει συνεργασία για να επιταχυνθεί η διαδικασία που θα επιτρέψει να διατεθούν εμβόλιο και σκευάσματα που θα καταστήσουν δυνατή την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2, του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19.

Οι διευθύνοντες εξέφρασαν προθυμία να συνεργαστούν, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πώς.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τη φαρμακευτική βιομηχανία και τις τελευταίες εβδομάδες δυσκολεύεται στην προσπάθειά του να δείξει πως ελέγχει την κατάσταση και αποτρέπει την εξάπλωση του κορωνοϊού, χαρακτήρισε τη συνάντηση νίκη.

«Αυτό σημαίνει ‘όλα τα χέρια στο κατάστρωμα’. Και η είδηση που προκύπτει από αυτή τη συνάντηση είναι ότι ήδη σχηματίστηκε μια κοινοπραξία (…). Ξέρουμε ότι [οι εταιρείες] θα συνεργαστούν για τη δημιουργία φαρμάκων και νέου εμβολίου», συνόψισε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Ο παγκόσμιος απολογισμός των θυμάτων της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός πλέον ξεπέρασε τους 3.000 νεκρούς ενώ κρούσματα του κορωνοϊού έχουν επιβεβαιωθεί σε πάνω από 60 χώρες. Στις ΗΠΑ, έχουν καταγραφεί 90 κρούσματα και έξι θάνατοι. Μολαταύτα, θέλοντας να φανεί καθησυχαστικός, ο Πενς διαβεβαίωσε ότι ο κίνδυνος για τους Αμερικανούς παραμένει χαμηλός.

Ο Τραμπ πίεσε τους διευθύνοντες να επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματά τους για την ανάπτυξη εμβολίου και φάνηκε να εκλαμβάνει την εκτίμηση ορισμένων από τα διευθυντικά στελέχη ως ένδειξη πως το εμβόλιο θα είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε μερικούς μήνες. «Μοιάζετε να ξέρετε ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Κάντε το. Το χρειαζόμαστε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος.

Όταν πιέστηκε να πει εάν και κατά πόσον πιστεύει πως το εμβόλιο θα είναι έτοιμο όσο σύντομα θέλει, ο Τραμπ είπε πως άκουσε από τα στελέχη των φαρμακοβιομηχανιών να μιλούν για ένα φάσμα που κυμαίνεται από τους 3-4 μήνες ως τον έναν χρόνο. Ωστόσο, ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών, παρενέβη και προέτρεψε τους παρόντες στη συζήτηση να διορθώσουν την εντύπωση που σχημάτισε ο πρόεδρος.

«Σας κάνει την ερώτηση: Πότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Και η απάντηση σε αυτό πρόκειται να είναι: το λιγότερο σε έναν με ενάμιση χρόνο», ξεκαθάρισε ο Δρ. Φάουτσι.

Ο Τραμπ, ο οποίος ήθελε να ακούσει πως το εμβόλιο μπορεί να είναι έτοιμο συντομότερα από ό,τι προβλέπουν οι επαγγελματίες της υγείας, επέμεινε: «Θεωρείτε πως είναι σωστό αυτό;»

Οι διευθύνοντες τον διαβεβαίωσαν ότι κάποια φάρμακα μάλλον, αλλά όχι το εμβόλιο, ίσως είναι έτοιμα προς χρήση νωρίτερα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Gilead Sciences Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Moderna Inc και GlaxoSmithKline Plc, καθώς και επικεφαλής των διευθύνσεων έρευνας και ανάπτυξης των Pfizer Inc, Johnson & Johnson και Sanofi SA, που εργάζονται για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2.

Παρότι ο Τραμπ ελπίζει ότι οι εταιρείες θα επιταχύνουν όσο περισσότερο είναι δυνατόν την ανάπτυξη των σκευασμάτων τους, κορυφαία στελέχη τους και ειδικοί αντιτείνουν πως είναι απαραίτητες κλινικές δοκιμές που θα εγγυηθούν ότι το εμβόλιο θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί ώστε να διατεθούν εμπορικά θα είναι 12 ως 18 μήνες τουλάχιστον. Αντιιικά φάρμακα μπορεί να υποβληθούν προς έγκριση στον αμερικανικό ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων συντομότερα.

Η Pfizer ανέφερε μετά τη συνάντηση ότι έχει εντοπίσει κάποιες αντιιικές συνθέσεις που μπορεί να είναι αποτελεσματικές και άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να αρχίσουν κλινικές δοκιμές τους ως το τέλος του χρόνου.