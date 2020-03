Μέτωπο Χαφτάρ – Ασαντ κατά της Τουρκίας : Ανοίγουν πρεσβεία στη Δαμασκό

Επίσημη αντιπροσωπεία του στρατάρχη της Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ μετέβη στη Συρία και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας Μπασάρ αλ Ασαντ. Συμφωνήθηκε η επανάληψη των διπλωματικών σχέσεων και η από κοινού αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.

Στο μεταξύ, δημοσίευμα στη ρωσική εφημερίδα Ιζβέστια, το οποίο επικαλείται τον συνταγματάρχη Βλαντίμιρ Ανόχιν, αντιπρόεδρο της ρωσικής ακαδημίας γεωπολιτικών θεμάτων, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προσπαθήσει να αποτραβηχτεί από τη Λιβύη, εάν αυξηθούν οι απώλειες της Τουρκίας στη χώρα της βόρειας Αφρικής.

Μέχρι σήμερα, οι απώλειες της Τουρκίας στη Λιβύη είναι σοβαρές, σημειώνει η ρωσική Ιζβέστια (μετάφραση echedoros-a.gr), επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές που ασχολούνται με το θέμα.

Κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Μιτίγκα, στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, καταστράφηκαν οι πύραυλοι της συστοιχίας αεροπορικής άμυνας Hawk XXI καθώς και κέντρα ελέγχου των αεροσκαφών. Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε μεγάλη έκταση.

Στρατιώτες των δυνάμεων του στρατάρχη Χαφτάρ (-)

Τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία έχασε περίπου 10 στρατιώτες κοντά στην πρωτεύουσα της Λιβύης. Μάλιστα, ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης ανακοίνωσε τον θάνατο αυτών των δέκα στρατιωτών αλλά και πολλών μισθοφόρων μαχητών.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Μιτίγκα καταστράφηκαν και έξι τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Από αυτά, παρατίθεται φωτογραφία με συντρίμμια ενός Bayraktar TB2.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θα επιμείνει στην τουρκική παρουσία στη Λιβύη», ανέφερε ο εμπειρογνώμονας.

«Ο Ερντογάν είναι μια πονηρή πολιτική αλεπού, αλλά δεν έχει αξιόπιστους συμμάχους. Σε κανέναν, εκτός της Τουρκίας, δεν αρέσει η ιδέα αποκατάστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι την Αδριατική και την Τυνησία.

Στην προσπάθεια αυτή, μια σοβαρή ήττα θα κοστίσει πολύ στην Αγκυρα. Είναι γεγονός, επίσης, ότι η Συρία και η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη προσπαθούν να ενωθούν ενάντια στην Τουρκία», είπε ο Βλαντίμιρ Ανόχιν.

Στις 29 Φεβρουαρίου, επίσημη αντιπροσωπεία του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ μετέβη στη Συρία (κάτω).

Syrian President Bashar Al-Assad receives at the Palace of the Republic in #Damascus the delegation of the Libyan government headed by its Vice President Abdul Rahman Al-Ahiresh and its Foreign Minister Abdel-Hadi Al-Hawaij and assigned to the defense Major General Younis Farhat pic.twitter.com/6A3g1qnwBU

— M.LNA (@LNA2019M) March 2, 2020