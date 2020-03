Μεταναστευτικό: Ο Ερντογάν συνεχίζει προκλητικά με fake news – «Χυδαία παραπληροφόροση» απαντά η Αθήνα

Όταν σε χθεσινή ομιλία του, ο Ταγίπ Ερντογάν έφτασε να υποστηρίξει ότι «η Τουρκία είναι η μόνη που αγωνίζεται για την επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία», συνειδητοποιεί κανείς ότι έχει απωλέσει κάθε ίχνος σοβαρότητας. Όταν, όμως, λίγο αργότερα ακούει την Γερμανίδα καγκελάριο, ούτε λίγο ούτε πολύ, να τον στηρίζει, αναλογίζεται ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο, ότι υπερβαίνει την Τουρκία και τον πρόεδρό της.

Πράγματι, μετά από αρκετά 24ωρα σιωπής, η Άνγκελα Μέρκελ προέβη σε δηλώσεις. Σε αυτές επιχείρησε να μην ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Ερντογάν, θίγοντας, όμως, και επιφανειακά «τον ελέφαντα στο δωμάτιο», που δεν είναι άλλος από το μεταναστευτικό. Του τράβηξε το αυτί, λέγοντας πως η άσκηση πολιτικής εις βάρος των προσφύγων είναι λάθος. Απαλά, όμως, καθώς φρόντισε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης βοήθειας της Γερμανίας ή της ΕΕ στην Τουρκία για τους πρόσφυγες. Δήλωσε, μάλιστα, στους δημοσιογράφους ότι κατανοεί ότι η Άγκυρα περίμενε περισσότερη υποστήριξη από την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση.

Αξίζει εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι η ΕΕ έχει ήδη δώσει 3,2 δισ. ευρώ από το ποσό των 6 δισ. ευρώ που είχε δεσμευτεί να εκταμιεύσει προ τετραετίας. Ερντογάν και Μέρκελ ενδέχεται να επικοινώνησαν για ακόμα μία φορά τηλεφωνικά χθες το βράδυ. Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ. Η Άγκυρα είχε σπεύσει προ ημερών να ενημερώσει την γειτονική χώρα ότι θα ανοίξει τα σύνορα, ώστε να προλάβει να οχυρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό έχει τη σημασία του το γεγονός οτι ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε την παρουσία του στη Βουλγαρία για να συνεχίσει τον «πόλεμο» των fake news που έχει εξαπολύσει η Άγκυρα σε συνδυασμό με αυτόν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Anadolu ο Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ υποστήριξε ότι οι Έλληνες στρατιώτες έχουν σκοτώσει δύο άτομα και έχουν τραυματίσει ακόμα ένα.

«Σήμερα οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες. Υπάρχει ακόμη ένας βαριά τραυματίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

#BREAKING Erdogan says Athens has also no respect for international migration law, it killed 2 people, injured 1— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 2, 2020

Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας στον Τούρκο πρόεδρο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο – μέσω Twitter και με ανάρτηση στα αγγλικά – να τονίζει σχετικές αναφορές περί πυρών εναντίον ατόμων που προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα αποτελούν «χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: fake news».

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις»

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020

Με την σειρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τόνισε το αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα σύνορα της. Ο πρόεδρος Τράμπ αναγνώρισε το δικαίωμα αυτό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε, άλλωστε, μία σχετική ανακοίνωση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόζει τους δικούς της νόμους πάνω στα σύνορα της».Στον Έβρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός από κοινού με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Η Γαλλία προσέφερε μία ακόμα δήλωση συμπαράστασης στην Ελλάδα, αυτή τη φορά μέσω του υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ. «Ο Ταγίπ Ερντογάν δυστυχώς, παίζει με τη φωτιά, ανοίγοντας τα σύνορα της χώρας του με την Ευρώπη για να περάσουν οι μετανάστες που επιθυμούν να φτάσουν στην ΕΕ. Πρέπει κατ’ αρχήν να προστατεύσουμε τα σύνορα, επειδή είναι ευθύνη της Ευρώπης να προστατεύει τα σύνορά της και να μην αφήνει να περάσουν παρά μόνο εκείνοι που επιλέξαμε να αφήσουμε να μπουν», είπε ο Γάλλος υπουργός.

Αντιθέτως, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ μέσω της ανακοίνωσής της φάνηκε να συμπλέει με το νέο παραλήρημα Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Σε αυτό, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «πραγματικές βόμβες και δακρυγόνα» που ρίχνουν κάποιοι (δεν κατονόμασε την Ελλάδα), οι οποίοι «θα αναγκαστούν να λογοδοτήσουν στη διεθνή κοινότητα».

Η Ύπατη Αρμοστεία απηύθυνε μία γενική έκκληση για ηρεμία. Δεν έκανε κανένα σχόλιο για την πρωτοφανή καταπόνηση της Ελλάδας στα σύνορά της. Σε λιγότερο από ένα 48ωρο αποτράπηκαν 24.203 προσπάθειες παράνομης εισόδου στη χώρα! Ακόμα πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι δεν σχολίασε καθόλου το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποιεί χιλιάδες μετανάστες στον Έβρο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σαν “όπλα”.

Επιπλέον, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι καταγγέλλει την απόφαση του ΚΥΣΕΑ που προβλέπει την αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου για ένα μήνα. «Δεν μπορεί να αναστείλει το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα της υποβολής αίτησης ασύλου και την αρχή της μη-επαναπροώθησης, τα οποία και τα δύο αποτελούν επίσης μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι άνθρωποι που εισέρχονται παράτυπα στην επικράτεια ενός κράτους δεν θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται εάν παρουσιάζονται χωρίς καθυστέρηση ενώπιον των αρχών για να ζητήσουν άσυλο…», αναφέρει η ανακοίνωση.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Ύπατη Αρμοστεία θέλει να ξεχνά ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε ομοφώνως, στην περίπτωση της Ισπανίας, ότι άτομα που μπαίνουν παρανόμως εντός ξένης επικράτειας μπορούν να εκδιωχθούν, χωρίς το κράτος στο οποίο μπήκαν να υποχρεούται να δεχθεί αιτήσεις για άσυλο.

Να θυμίσουμε ότι η Ισπανία είχε στείλει πίσω στο Μαρόκο μετανάστες, οι οποίοι είχαν σκαρφαλώσει σε έναν φράχτη και είχαν εισέλθει στον ισπανικό θύλακο της Μελίλια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε τελικά ότι η Ισπανία δεν παραβίασε το διεθνές δίκαιο.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, κινούμενος στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό του Ερντογάν, επιβεβαιώνει την πρόθεση της Άγκυρας να πλήξει τη δημόσια διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Μετά τις 24.200 αποτροπές παράνομης εισόδου που πραγματοποίησαν οι ελληνικές αρχές ασφαλείας, η Frontex (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) συμφώνησε να ξεκινήσει μια «ταχεία επέμβαση» στα εξωτερικά σύνορα, κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας.

Η Frontex έκανε γνωστό πως έλαβε χθες το βράδυ σχετικό αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex Φαμπρίς Λεγκερί «συμφώνησε σήμερα να ξεκινήσει αυτή η ταχεία επέμβαση» ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορά της, κατέληξε η ανακοίνωση.