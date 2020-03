Brexit και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σκοπεύει να απορρίψει την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει εγγυήσεις από το Λονδίνο για το ότι θα συνεχίσει να τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφού το Ηνωμένο Βασίλειο ανακτήσει «πλήρως την ανεξαρτησία» του, γράφει η εφημερίδα The Sunday Telegraph.

Οι διαπραγματευτές του ΗΒ θα «αρνηθούν να δεχθούν τις ρήτρες» στην ακόμη υπό διαπραγμάτευση συμφωνία για το εμπόριο μετά το Brexit οι οποίες προϋποθέτουν ότι η Βρετανία θα παραμείνει μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο το Λονδίνο να εγκαταλείψει από το 2021 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Ντόμινικ Κάμινγκς, σύμβουλος του Τζόνσον, τάσσεται εδώ και καιρό υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από τη Σύμβαση, θυμίζει η Telegraph.

Η κυβέρνηση Τζόνσον είχε εξαγγείλει ότι θα αναβαθμίσει τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διοικητική της νομοθεσία για να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων, την εθνική ασφάλεια και την αποτελεσματική διακυβέρνηση.

O προσωρινός ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών Εντ Ντέιβι έγραψε στο Twitter: «Η Βρετανία θα έπρεπε να πρεσβεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι να τα πετάει στα σκουπίδια – και μαζί τη διεθνή φήμη μας».

Britain should be championing human rights, not trashing them – and our global reputation along with.

After WW2 we helped create the European Convention & Court, with Churchill playing key role.

I love our country. This is not who we are.https://t.co/YtpMH76CuY

— Ed Davey MP (@EdwardJDavey) March 1, 2020